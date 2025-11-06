En las próximas horas comenzará la distribución del Bono 100% Amor Mayor mediante la Plataforma Patria, en el marco de las políticas sociales orientadas a brindar apoyo a los adultos mayores del país. Aquí te contaremos todos los detalles sobre este subsidio, de acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales en Venezuela.

¡Una excelente noticia para los adultos mayores en Venezuela! Sistema Patria prepara este subsidio dirigido para este sector: montos y fechas

El Sistema Patria comunicará oportunamente cuándo se refleje el depósito en los monederos digitales de los usuarios. Este aporte, correspondiente al mes de noviembre de 2025, será entregado por el Gobierno Nacional a las personas registradas y portadoras del Carnet de la Patria.

El Gobierno Nacional realizará en los próximos días la transferencia correspondiente al mes de noviembre de 2025 a través del monedero digital de la Plataforma Patria. Las personas registradas y con Carnet de la Patria recibirán una notificación dentro del sistema cuando el monto haya sido acreditado, garantizando así la transparencia en la entrega del apoyo económico destinado a los adultos mayores.

Según la información emitida en el informe mensual del sistema y sus medios asociados, esta transferencia forma parte del programa social 100% Amor Mayor, destinado a brindar respaldo económico a los adultos mayores registrados en la Plataforma Patria.

¿Qué más debes saber sobre este subsidio?

Los adultos mayores que deseen acceder al beneficio deben contar con un registro activo en la Plataforma Patria y no percibir el pago correspondiente por medio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El beneficio otorgado a este grupo en específico asciende a 130 bolívares, cifra que coincide con el salario mínimo vigente en Venezuela.

Para qué se puede utilizar el Sistema Patria

Es bien sabido que los bonos que otorga cada cierto tiempo el Gobierno de Nicolás Maduro puede ser transferido a una cuenta bancaria para el uso necesario. Sin embargo, para sacarle provecho a estos beneficios existen múltiples recomendaciones, como:

Pagar servicios públicos (Corpoelec, Cantv, hidrológicas).

Recarga y pago de celulares (Movistar, Movilnet y Digitel).

Recarga de Simple TV.

Pago de gasolina subsidiada.

Compras de comercia a través de BiopagoBDV.

Participación en el Sistema de Intercambio.

Ahorro en títulos de Oro Soberano.

Cómo evitar caer en estafas

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.