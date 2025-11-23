La comunidad venezolana amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrenta nuevas dificultades para renovar sus licencias de conducir, especialmente en Florida, donde recientes lineamientos federales han modificado los criterios de validez. La actualización de estos requisitos ha generado incertidumbre entre quienes dependen del documento para sus actividades diarias y su estabilidad laboral.

Las autoridades locales han comenzado a exigir un análisis más estricto de los documentos migratorios que respaldan el TPS, lo que ha provocado retrasos y dudas entre los solicitantes. La implementación inmediata de estos cambios, tras decisiones clave del gobierno federal y de la Corte Suprema, ha llevado a miles de venezolanos a buscar aclaraciones sobre cómo proceder.

¿POR QUÉ ESTÁN TENIENDO PROBLEMAS ALGUNOS VENEZOLANOS PARA RENOVAR SU LICENCIA TPS?

Los inconvenientes recientes surgen porque Florida empezó a aplicar instrucciones federales que redefinen hasta cuándo son válidas las licencias de conducir de los beneficiarios del TPS. Las autoridades solo aceptan documentos migratorios cuya vigencia coincida con las fechas extendidas por el Departamento de Seguridad Nacional.

En palabras del abogado de inmigración Luis Victoria, es crucial “verificar cada documento antes de solicitar o renovar su licencia”, ya que no contar con papeles actualizados puede impedir el trámite y generar consecuencias para el afectado.

(Foto: Freepik)

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDEN USAR LAS LICENCIAS SEGÚN EL TIPO DE DOCUMENTO?

Las fechas de validez varían según el vencimiento del Documento de Autorización de Empleo o del Formulario I-821 presentado por cada beneficiario. Quienes tengan documentos con fecha de expiración hasta el 2 de octubre de 2026 pueden continuar utilizando su licencia hasta ese mismo día.

En cambio, quienes posean papeles con vencimientos anteriores, como los de septiembre de 2022, marzo de 2024, abril de 2025 o septiembre de 2025, mantienen la validez de su licencia solo hasta el 2 de abril de 2026, siempre que cumplan con todos los requisitos técnicos, según informa la plataforma 2001 Online.

¿QUÉ ADVIERTEN LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS?

Expertos en inmigración insisten en que los titulares del TPS deben conservar cada notificación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y cualquier comunicación oficial del gobierno. Luis Victoria remarcó que no tener a mano esos documentos puede complicar una eventual revisión o solicitud.

Cabe recordar que los cambios comenzaron a aplicarse luego de que, en la cuarta semana de octubre de 2025, la Corte Suprema ordenara el fin inmediato de la designación TPS de 2021, medida que fue asumida de manera automática por las oficinas estatales encargadas de emitir licencias.

(Foto: Pexels)

¿QUÉ ES LA LICENCIA TPS?

La licencia TPS es el permiso de conducir que se emite a quienes tienen Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos y solo es válida mientras el TPS del titular esté vigente. Para obtenerla o renovarla se requiere el documento activo de TPS, pasaporte o identificación del país de origen, prueba de domicilio y un número de Seguro Social o constancia de inelegibilidad.

Cabe mencionar que el Estatus de Protección Temporal es una protección temporal para ciudadanos de países afectados por crisis que impiden su retorno seguro. Permite trabajar legalmente y evita la deportación, lo que habilita a sus beneficiarios a acceder a documentos como la licencia de conducir.