Venezuela implementa una de las reformas más significativas en materia de tránsito con la actualización del permiso de conducir, que empezarán su vigencia el 30 de noviembre. Las autoridades señalan que esta modificación busca superar un sistema marcado por procesos que toman mucho tiempo, problemas en la verificación de información y un incremento de falsificaciones. Además, la renovación responde tanto a exigencias nacionales como a estándares internacionales.

Desde la fecha establecida, las licencias de conducir dejarán de producirse en PVC y se emitirán en policarbonato resistente, un material que garantiza mayor consistencia y seguridad. Cada licencia incluirá un chip electrónico y un código QR, permitiendo la comprobación inmediata de los datos del conductor sin necesidad de consultar bases de datos locales. Adicionalmente, se implementará una versión digital, que podrá ser utilizada desde celulares incluso cuando no haya acceso a internet.

Entre las novedades más destacadas se incluyen:

Hologramas y microtextos diseñados para prevenir la falsificación.

diseñados para prevenir la falsificación. Tecnología electrónica que permite la lectura inmediata de la información del conductor.

que permite la lectura inmediata de la información del conductor. Registro centralizado y digital , facilitando la gestión y verificación de licencias.

, facilitando la gestión y verificación de licencias. Material más resistente, garantizando mayor durabilidad del documento.

¿Qué más debes saber sobre este proceso?

El sistema de licencias de conducir en Venezuela no se renovará por completo, pero los trámites sufrirán cambios significativos para ser más eficientes y digitales. Los conductores deberán crear su perfil en la web oficial antes de iniciar cualquier solicitud o renovación, y entregar únicamente documentos en los formatos vigentes. El proceso incorporará herramientas automatizadas que permitirán agilizar las gestiones en las oficinas y reducir los tiempos de espera. Los nuevos requisitos para realizar el trámite incluyen:

Certificado médico vigente emitido por centros autorizados

Prueba teórica en modalidad digital

Examen práctico presencial en sedes designadas

Captura biométrica obligatoria (foto y huellas)

Curso vial para quienes tramitan licencia por primera vez

