Venezuela es un país con alta intensidad sísmica, debido a que confluyen las placas tectónica de Sudamérica y del Caribe, además de las fallas que presenta en Boconó, El Pilar y San Sebastián. Encuentra en esta nota todos los reportes sobre temblores, sismos y terremotos según datos oficiales de FUNVISIS (Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas).
