La actual situación de Venezuela está marcada por una gran crisis que afecta los ámbitos político, económico y humanitario, agravada recientemente por la polémica generada en torno a las elecciones presidenciales de julio de 2024. A pesar de la fuerte incertidumbre que viven sus ciudadanos diariamente, el gobierno de Nicolás Maduro continúa otorgando múltiples beneficios sociales a través del Sistema Patria. Sin embargo, para poder acceder a estos bonos, es indispensable que los venezolanos estén inscritos en la plataforma Patria, lo que permitirá ser merecedor de estos estipendios. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BONOS SE PODRÍAN ACTIVAR EN LAS PRÓXIMAS HORAS EN NOVIEMBRE 2025?

Con la finalidad de brindar ayuda financiera a las personas más vulnerables y de pobreza extrema que les permite cubrir gastos esenciales, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza su protección a través de ayudas sociales. Es así que, las autoridades venezolanas han instado a la población a mantenerse informados mediante sus canales oficiales a fin de conocer las fechas de entrega y montos que se otorgarán a la ciudadanía. Por consiguiente, a continuación te presentamos los bonos que se activarán a partir de este lunes 3 de noviembre, según medios locales:

Bono de Corresponsabilidad y Formación : Este 30 de octubre se activó dicho subsidio por un monto de 28.584 bolívares (127,62 dólares) dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial.

: Este 30 de octubre se activó dicho subsidio por un monto de 28.584 bolívares (127,62 dólares) dirigido a trabajadores del sector público que forman parte de una nómina especial. Bono Único Familiar : Está dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Así, con la activación de dicho bono, que estará disponible del 3 al 10 de noviembre, recibirán un depósito de 3.330 bolívares.

: Está dirigido a los beneficiarios de los programas Economía Familiar, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Así, con la activación de dicho bono, que estará disponible del 3 al 10 de noviembre, recibirán un depósito de 3.330 bolívares. Bono Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del IVSS por 130,00 bolívares.

🚨 #AHORA: Inicia la entrega del #BonoÚnicoFamiliar (noviembre 2025) a través del #SistemaPatria enviado por nuestro Pdte. @NicolasMaduro para la familia venezolana.



📌 La entrega tendrá lugar entre los días #3Nov al #10Nov de 2025



✅ Monto en Bs. 3.330,00@BonosSocial #3Nov pic.twitter.com/6fbD4AcGxr — Bonos Protectores Social Al Pueblo (@BonosSocial) November 3, 2025

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA OBTENER LOS BONOS?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

