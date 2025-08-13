En pleno mes de agosto de 2025, el Sistema Patria mantiene la entrega de sus beneficios económicos a través de veMonedero, permitiendo que miles de familias venezolanas puedan cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios básicos, transporte y más. Como parte de su programación habitual, las asignaciones se activan de forma escalonada y directa, notificando a los beneficiarios mediante mensajes de texto.

Ante la expectativa de nuevos depósitos en las próximas horas, varios programas sociales podrían ser liberados para distintos sectores de la población. Estos pagos, además de aliviar la economía familiar, refuerzan el alcance de la política social del Gobierno. A continuación, te contamos cuáles son estos bonos.

¿CUÁLES SON LOS BONOS QUE PODRÍA ACTIVAR EL SISTEMA PATRIA EN AGOSTO?

Durante este mes, la plataforma contempla activar hasta siete tipos de subsidios dirigidos a grupos específicos:

Bono de Guerra Económica: asignado a trabajadores públicos, jubilados, pensionados del IVSS y beneficiarios de Amor Mayor.

Corresponsabilidad y Formación: destinado a personal del sector público que forma parte de una nómina especial.

Cultores Populares: entregado a artistas, creadores, bailarines, poetas y demás representantes de la cultura nacional.

Chamba Juvenil: para jóvenes de entre 18 y 35 años inscritos en el programa que impulsa la economía productiva.

100% Amor Mayor: dirigido a adultos mayores registrados en la Gran Misión, en situación de vulnerabilidad.

Cuadrantes de Paz: otorgado a cuerpos de seguridad como la Policía Nacional Bolivariana (PNB), bomberos y Protección Civil.

El Buen Pastor: beneficio reservado a la comunidad cristiana en el país.

Bono El Buen Pastor.

¿CÓMO SABER SI FUISTE BENEFICIARIO DE ALGÚN BONO?

Los beneficiarios son avisados mediante un mensaje de texto enviado desde los números cortos 3532 o 67373. Este aviso confirma que el depósito ya fue realizado en la billetera digital veMonedero, según explica la plataforma Meridiano.

| Foto: composición GEC

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria: Accede a www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña. Luego, valida tu imagen de seguridad y el código de verificación. Acepta el bono: En la pantalla de inicio, entra a la sección “Protección Social” y ubica el bono que deseas aceptar. Acto seguido, confirma la asignación. Ve al monedero: Dirígete al menú “Monedero” donde verás el monto disponible. Transfiere a tu banco: Elige la opción “Retiro de Fondos”, selecciona tu cuenta bancaria registrada, ingresa el monto y presiona “Continuar”. Confirma la operación: Revisa los datos y haz clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Cada beneficiario cuenta con un período máximo de 15 días para confirmar el subsidio dentro de la plataforma. Pasado este tiempo, el monto no aceptado podría no ser acreditado.