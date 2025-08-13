Si vives en Venezuela y deseas establecerte legalmente en los Estados Unidos, la Lotería de Visas es una excelente opción a considerar. En este contexto, Estados Unidos contempla una reforma sustancial al programa de Visas por Diversidad, vigente desde 1990, que concede residencia permanente a personas provenientes de países con bajos niveles de migración hacia su territorio. A continuación, te contamos más detalles.

La iniciativa propone que, a partir del proceso correspondiente al año 2026, quienes deseen participar deberán incluir una copia digital de su pasaporte como requisito obligatorio al momento de registrarse.

Hasta el momento, no se requería la presentación de este documento. No obstante, el Departamento de Estado sostiene que la nueva medida tiene como objetivo reducir fraudes, impedir que terceros manipulen el sistema y asegurar que los datos proporcionados sean verídicos y estén al día.

Una visa para Estados Unidos sirve como permiso para que un ciudadano extranjero solicite la admisión a territorio estadounidense en un puerto de entrada (Foto: Freepik)

Condiciones del documento

La regulación planteada contemplaría ciertas excepciones, entre ellas:

Personas apátridas (sin nacionalidad reconocida).

Ciudadanos de naciones gobernadas por regímenes comunistas que no emiten pasaportes.

Individuos que cuenten con una exención formal otorgada por el gobierno de Estados Unidos.

El pasaporte deberá ser escaneado en formato JPEG y no superar los 5 MB de tamaño. En caso de que el documento esté vencido o el archivo se cargue de forma incorrecta, la solicitud será rechazada de manera automática.

Requisitos para la inscripción

Para participar en el programa, los solicitantes deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:

Haber finalizado la educación secundaria (bachillerato) o su equivalente.

Contar con un mínimo de dos años de experiencia laboral en una ocupación calificada.

Además, quedan excluidos los ciudadanos de países que hayan registrado más de 50.000 inmigrantes hacia Estados Unidos en los últimos cinco años. Entre ellos se encuentran Venezuela, México, Cuba, Colombia, Brasil y Haití. No obstante, quienes tengan un cónyuge o uno de los padres nacido en un país elegible aún pueden presentar su solicitud.

Países autorizados y distribución de visas

El Departamento de Estado distribuye las visas disponibles entre seis regiones globales, garantizando que ningún país obtenga más del 7% del total de cupos. Algunos de los países que califican son: