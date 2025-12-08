En Venezuela continúa vigente el programa que permite a ciertos conductores acceder a la gasolina subsidiada , siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades. Los beneficiarios pueden consultar el calendario oficial para conocer qué terminaciones de placa estarán autorizadas a repostar entre el 8 y el 14 de diciembre.

¿Y tú cuándo llenas? Descubre si te toca gasolina subsidiada del 8 al 14 de diciembre según tu placa

Lunes 8 de diciembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Martes 9 de diciembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Miércoles 10 de diciembre: Placas de carros y motos que terminen en 5 y 6

Jueves 11 de diciembre: Placas de carros y motos que terminen en 7 y 8

Viernes 12 de diciembre: Placas de carros y motos que terminen en 9 y 0

Sábado 13 de diciembre: Placas de carros y motos que terminen en 1 y 2

Domingo 14 de diciembre: Placas de carros y motos que terminen en 3 y 4

Para obtener el beneficio del suministro de gasolina, es necesario que el usuario cuente con saldo disponible en su monedero digital de la Plataforma Patria. El pago del combustible se efectúa directamente desde la cuenta personal en la plataforma.

Cuáles son los métodos de pago de la gasolina subsidiada

Desde 2022, la plataforma Patria establece que el combustible con tarifa preferencial debe pagarse únicamente de forma digital a través de BiopagoPDV. Con esta medida se eliminó el uso de efectivo, buscando acelerar la atención en las estaciones y garantizar un registro más preciso del límite mensual disponible para cada usuario.

Así puedes consultar el saldo de gasolina subsidiada

Para conocer cuánto combustible subsidiado les queda en el mes, los usuarios deben enviar un SMS al 3777 con las palabras SALDO o GASOLINA. A continuación, el sistema envía automáticamente la información actualizada del monedero de gasolina vinculado a su cuenta en la plataforma Patria.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El beneficio está dirigido a propietarios o conductores de vehículos registrados en el Sistema Patria. Para ser elegible, el usuario debe mantener un saldo mínimo de 25,20 bolívares en su cuenta. La asignación mensual es la siguiente:

120 litros para automóviles

60 litros para motocicletas

El pago del combustible subsidiado se realiza únicamente a través del sistema electrónico BiopagoPDV en estaciones habilitadas a nivel nacional, con un precio de 5.000 bolívares por litro.

¿Cómo recargar saldo en el Monedero Patria?

Si no se cuenta con fondos suficientes para acceder al subsidio, es posible transferir dinero desde cualquiera de los 22 bancos autorizados en el país. Para ello, el usuario debe registrar la cuenta del Banco Central de Venezuela habilitada para recargas. Generalmente, los fondos se acreditan de forma inmediata tras realizar la operación conforme a las instrucciones oficiales.

