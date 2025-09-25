El Gobierno de Venezuela mantiene en marcha la entrega de los subsidios económicos correspondientes a septiembre de 2025 mediante el Sistema Patria. Estas transferencias, ajustadas de acuerdo con la inflación, forman parte de las medidas de apoyo dirigidas a los sectores más afectados por la crisis económica del país.

Actualmente se está entregando uno de los bonos más esperados del mes, mientras que en los próximos días continuarán las acreditaciones para millones de beneficiarios. Conoce aquí cuáles son los beneficios activos este jueves 25 de septiembre y cómo puedes acceder a ellos desde la plataforma oficial.

¿QUÉ BONOS ESTÁN ACTIVOS ESTE JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE?

Hasta la fecha se ha confirmado la entrega del Bono de Guerra para pensionados, acreditado de manera oficial desde el lunes 22 de septiembre.

En esta ocasión, los pensionados reciben 7.800 bolívares, cifra que equivale aproximadamente a 50 dólares según la tasa oficial establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV), según informa el diario La República.

¿QUÉ BONOS SE ENTREGARÁN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?

El Ejecutivo nacional tiene previsto activar durante los próximos días los siguientes subsidios a través de la plataforma Patria:

Bono Cuadrantes de Paz

Bono Cultores Populares

¿CÓMO COBRAR UN BONO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para cobrar cualquier bono desde el Sistema Patria y enviarlo a tu cuenta bancaria, sigue estos pasos:

Ingresa al portal Patria en www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña, valida la imagen de seguridad y el código recibido. Acepta el bono en la sección “Protección Social” y confirma la asignación. Ve al menú “Monedero” para consultar el monto disponible. Selecciona “Retiro de Fondos”, elige tu cuenta bancaria, coloca el monto y presiona “Continuar”. Verifica los datos y acepta para finalizar el proceso.

¿QUÉ DETALLES DEBES TENER EN CUENTA?

Estar registrado correctamente en el Sistema Patria es requisito indispensable para recibir los bonos.

Los beneficiarios disponen de un plazo máximo de 15 días para aceptar un bono; de lo contrario, el pago será anulado de la billetera digital.

Desde el monedero se pueden realizar transferencias a terceros, pagar servicios básicos, televisión satelital y gestionar el cupo de gasolina.

La plataforma funciona de lunes a sábado, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:59 de la noche.

Los montos de los bonos no son fijos, ya que el Ejecutivo los ajusta periódicamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL REGISTRO EN SISTEMA PATRIA?

El registro en el Sistema Patria es indispensable para acceder a los subsidios que otorga el Gobierno. Este trámite se realiza en www.patria.org.ve, donde se debe seleccionar la opción “Usuario/contraseña” y luego “Regístrate” para comenzar.

El sistema pedirá datos básicos como número de cédula, teléfono móvil, sexo y fecha de nacimiento, además de la validación del número telefónico con un código. Posteriormente, se deben ingresar nombres, apellidos, correo electrónico, ubicación geográfica y crear una contraseña segura antes de hacer clic en “Registrar”.

Tras confirmar el registro exitoso e iniciar sesión nuevamente con cédula, código de seguridad y clave, la cuenta en la Plataforma Patria quedará activa.