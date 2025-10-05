El Gobierno de Venezuela comenzó con un nuevo ciclo de pagos a través del Sistema Patria, esta vez correspondiente al Bono Complementario Familiar, una ayuda económica que alcanza más de 2.000 bolívares y que ya comenzó a depositarse a miles de beneficiarios en todo el país. Este subsidio forma parte del programa de protección social que el gobierno venezolano entrega de manera periódica para distintos sectores de la población.

De acuerdo con los canales oficiales, los pagos se iniciaron el viernes 3 de octubre. A continuación, te contamos cómo cobrarlo.

¿CÓMO PUEDES COBRARLO VÍA SISTEMA PATRIA?

Para retirar el dinero, los usuarios deben seguir estos pasos básicos dentro de la plataforma estatal:

Accede al portal www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña.

Valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono en la sección “Protección Social” y confirma su recepción.

Entra a “Monedero” para visualizar el saldo disponible.

Transfiere el monto a tu cuenta bancaria desde la opción “Retiro de Fondos” y confirma la operación.

¿CUÁL ES EL MONTO DEL NUEVO BONO COMPLEMENTARIO FAMILIAR?

El beneficio se entrega en tres montos distintos según el grupo beneficiario: 900, 1.800 y 2.700 bolívares. Los depósitos se realizan directamente en las cuentas del Sistema Patria, y los usuarios recibirán una notificación vía SMS (proveniente del número 3532) o por la aplicación VeMonedero para confirmar su acreditación, según informa la plataforma Meridiano.

¿QUÉ OTROS BONOS SE HAN PAGADO EN OCTUBRE?

Durante los últimos días, el Gobierno también ha realizado transferencias de otros programas sociales a través del Sistema Patria. Entre ellos destacan:

Corresponsabilidad y Formación, dirigido a empleados públicos, con un monto base de 20.850 bolívares.

Cuadrantes de Paz, para funcionarios de seguridad como la PNB, GNB, PC y Bomberos, por 12.750 bolívares.

Cultores Populares, asignado a promotores culturales, con 7.400 bolívares.

Buen Pastor, para la comunidad cristiana, por 2.200 bolívares.

Bono Único Familiar, destinado a quienes participan en programas sociales como Parto Humanizado, Lactancia Materna o 100% Escolaridad, con 2.700 bolívares.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTAR REGISTRADO EN SISTEMA PATRIA?

Para poder acceder a los beneficios y subsidios proporcionados por el gobierno venezolano, es fundamental inscribirse en el Sistema Patria.

El proceso se realiza de la siguiente manera: