En medio de un panorama económico marcado por la inflación, Venezuela se posiciona como uno de los países sudamericanos que ha optado por mantener mecanismos de apoyo financiero dirigidos a su población más vulnerable. Una de las principales estrategias del Ejecutivo es el programa conocido como Ingreso Contra la Guerra Económica, un bono promovido por el Gobierno Bolivariano que busca amortiguar los efectos del deterioro del poder adquisitivo.

Según la plataforma de Bonos Protectores Social Al Pueblo, el régimen de Nicolás Maduro empezó a partir de este 14 de agosto con la distribución del esperado Bono Contra la Guerra Económica, a través del Sistema Patria. Según los antecedentes de pago, los adultos mayores recibirán los siguientes bonos:

Ingreso Contra la Guerra Económica: Dirigido a pensionados afiliados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y al programa Amor Mayor. El beneficio económico alcanza un equivalente a 50 dólares indexados, lo que representa aproximadamente 6.700 bolívares, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Pensión del IVSS: Este pago corresponde a los ciudadanos registrados como asegurados en el IVSS. El monto mensual fijado es de 130 bolívares, cifra que coincide con el salario mínimo establecido actualmente en el país.

En este contexto, los beneficiarios serán informados sobre la acreditación de los pagos a través de mensajes enviados desde los números 3532 o 67373. Asimismo, podrán verificar la recepción de los estipendios utilizando la aplicación veMonedero.

Así debes cobrar el bono

Para realizar el retiro de fondos a través de la Plataforma Patria, inicia sesión con tus credenciales. Luego, dirígete a la sección “Monedero” y selecciona la opción “Retiro de fondos”. Elige el monedero de origen, especifica el monto a transferir y la cuenta bancaria de destino. Haz clic en “Continuar” y luego en “Aceptar” para confirmar la operación. Una vez completado el proceso, el dinero será transferido de forma inmediata a tu cuenta bancaria registrada.

Recomendaciones para evitar caer en estafas o fraudes en Venezuela

No Compartas Datos en Enlaces No Oficiales: Nunca ingreses información personal en formularios o enlaces que no provengan de los canales oficiales del gobierno.

Verifica en la Plataforma Patria: Cualquier bono o ayuda social debe ser consultada directamente en la página web oficial Patria.org.ve. Si el bono no aparece allí, es falso.

Ignora Mensajes Sospechosos: Desconfía de mensajes que prometen premios, créditos o bonos que no han sido anunciados por las instituciones pertinentes.

Consulta los Canales Oficiales: Para información sobre bonos y ayudas, confía únicamente en los canales oficiales del Banco de Venezuela y del Sistema Patria.