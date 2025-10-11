El pago del Bono Contra la Guerra Económica correspondiente a octubre de 2025 ya tiene fechas confirmadas y llega con un incremento que busca compensar el avance de la inflación. Este beneficio, entregado a través del Sistema Patria, se mantiene como uno de los apoyos más importantes para trabajadores, jubilados y pensionados en medio de la difícil situación económica del país.

El nuevo ajuste eleva los montos y establece un cronograma de pago por grupos, lo que ha despertado gran interés entre los beneficiarios que esperan el depósito en sus cuentas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE PAGOS DEL BONO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA DE OCTUBRE 2025?

El pago del bono de guerra se realizará en tres fases, siguiendo el cronograma oficial del Sistema Patria:

Trabajadores activos del sector público: comenzarán a recibir el beneficio desde el lunes 13 de octubre, junto con el depósito del cestaticket.

Jubilados del sector público: su pago se activará a partir del 17 de octubre.

Pensionados del IVSS: el depósito estará disponible desde el 21 de octubre.

¿CUÁNTO SE PAGARÁ CON EL BONO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA?

El beneficio llega con un aumento en octubre y los nuevos montos se expresarán en dólares indexados, calculados en bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Los trabajadores activos recibirán 120 dólares.

Los jubilados obtendrán 112 dólares.

Los pensionados del IVSS cobrarán 50 dólares.

El valor exacto puede variar ligeramente de acuerdo con el tipo de cambio vigente al momento del depósito, según informa la plataforma 360 Radio.

¿CÓMO COBRAR EL BONO CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA VÍA SISTEMA PATRIA?

Para retirar el dinero, los usuarios deben seguir estos pasos básicos dentro de la plataforma estatal:

Accede al portal www.patria.org.ve con tu número de cédula y contraseña.

Valida tu imagen de seguridad y el código de verificación.

Acepta el bono en la sección “Protección Social” y confirma su recepción.

Entra a “Monedero” para visualizar el saldo disponible.

Transfiere el monto a tu cuenta bancaria desde la opción “Retiro de Fondos” y confirma la operación.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE GUERRA PARA SEGUIR RECIBIÉNDOLO?

El Sistema Patria recomienda mantener actualizados los datos personales, el número telefónico verificado y el Carnet de la Patria escaneado a través de la aplicación VeQR. Estas acciones ayudan a garantizar que los usuarios sigan siendo elegibles para futuras asignaciones del bono.

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA SOBRE SISTEMA PATRIA?