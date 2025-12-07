Tras el inicio de diciembre 2025, el régimen de Nicolás Maduro inició con la distribución de distintos beneficios sociales en medio de la prolongada crisis económica, política y humanitaria que atraviesa Venezuela en los últimos años. En esta oportunidad, cerca de seis millones de familias venezolanas recibieron una buena noticia: la activación del Bono Único Familiar con un ligero incremento, a través del Sistema Patria. En ese contexto, las autoridades locales instaron a los beneficiarios a mantenerse informados de las plataformas oficiales, con el objetivo de evitar caer en estafas o fraudes. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO ÚNICO FAMILIAR?

A través de las redes sociales de Canal Patria Digital, se conoció que a partir del 2 al 10 de diciembre estará activo el Bono Único Familiar a través del Sistema Patria. Según la plataforma, los beneficiarios recibirán el subsidio con un aumento de 11,26 %, es decir, ha sido asignado 3.705 bolívares, equivalentes a US$ 14,70, según el tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). El beneficio social está dirigido para los integrantes de los programas Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

De igual forma, este subsidio reemplazará de manera progresiva a diversos programas previos, centralizando los recursos en una sola entrega económica, adecuada a las necesidades específicas de cada familia. Por otro lado, en caso tengan inconvenientes para cobrar el bono mediante el Sistema Patria, deben saber que estos beneficios sociales se entregan directamente a los beneficiarios, quienes recibirán confirmaciones a través de mensajes SMS al número 3532 o mediante la aplicación veMonedero.

¿CÓMO ACCEDER AL MONEDERO PATRIA PARA RECIBIR LOS BONOS?

Según medios locales, el Gobierno de Nicolás Maduro activará una serie de bonos dirigidos exclusivamente para la población más vulnerable y pobreza extrema en Venezuela. Al confirmarse la entrega del subsidio, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto del número 3532 o 67373, que contará con el monto correspondiente o también cuentan con la opción de verificar a través de la aplicación veMonedero.

Asimismo, la entrega de los bonos se realizará de forma gradual y directa a los usuarios inscritos únicamente en la plataforma digital. Cuando se haya recibido el mensaje de confirmación de pago, se deberá ingresar a la billetera digital y aceptar los fondos. Estas compensaciones económicas constituyen un respaldo clave para las familias venezolanas, al permitirles cubrir necesidades básicas en medio de una crisis financiera y social.

