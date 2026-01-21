El cuidado de la piel va más allá del uso de protector solar en verano, ya que el daño solar es acumulativo y puede producirse incluso durante actividades cotidianas, por lo que surge la fotoprotección 360 como un enfoque integral que combina el uso de bloqueador, prendas con protección UV y hábitos responsables durante todo el año.

Cabe señalar que el cáncer de piel ocupa el tercer lugar entre las enfermedades oncológicas más reportadas a nivel nacional, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Entre 2021 y 2023, se registraron 3.525 casos en el país.

¿Qué es el FPS y por qué es tan importante?

El FPS mide el nivel de protección frente a la radiación UVB, pero no garantiza un bloqueo total. Aunque un FPS 50 puede filtrar alrededor del 98% de estos rayos, la eficacia disminuye si el producto no se aplica o reaplica correctamente.

Una recomendación que siempre está vigente es evitar la exposición directa al sol en horas en que la radiación ultravioleta es mayor: desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde. (Foto: Freepik)

Ante ello, especialistas de Oncosalud señalan que el bloqueador solar es solo una medida dentro de la protección integral y que debe complementarse con otras acciones para disminuir el impacto de la radiación ultravioleta en la piel, por lo que destacan tres claves esenciales para cuidarse y prevenir el cáncer de piel.

Bloqueador desde 50 FPS.

La Dra. Denisse Bretel, oncóloga de Oncosalud, recomienda optar por un protector broad-spectrum (amplio espectro) con un FPS mínimo de 50. Debe aplicarse de manera generosa entre 15 y 30 minutos antes de la exposición y renovarse cada dos horas, o después de nadar, sudar o secarse con toalla, ya que el roce y el agua reducen su efectividad.

Además, no basta con proteger solo el rostro. Es clave cubrir zonas como las orejas, cuello, manos, empeines, labios (con labial que tenga protección FPS) y la línea del cabello, áreas que reciben radiación constante y concentran daño acumulativo a lo largo del tiempo.

Ropa con protección UV, tu nuevo aliado

Estudios indican que la ropa con protección ultravioleta, especialmente los tejidos gruesos y oscuros, ofrece una mayor barrera frente a la radiación que las telas claras o muy delgadas.

Hoy, este tipo de prendas y accesorios está disponible en tiendas outdoor, marcas urbanas y líneas de moda funcional, lo que facilita incorporarlos a la rutina diaria. A ello se suman los sombreros de ala ancha y los lentes certificados con bloqueo ultravioleta, indispensables para proteger zonas sensibles como el cuero cabelludo, las orejas, los ojos y la nariz.

Hábitos que fortalecen la protección

Uno de los hábitos más importantes es evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., franja horaria en la que la radiación alcanza sus niveles más altos, así como proteger las manos al conducir, ya que los rayos ultravioleta pueden atravesar los vidrios y generar daño acumulativo en la piel.

La importancia del control médico

La Dra. Bretel advierte que el daño solar es progresivo y silencioso, por lo que recomienda adoptar la fotoprotección diaria con bloqueador, accesorios adecuados y controles dermatológicos, ya que estas prácticas sostenidas pueden ser clave para prevenir complicaciones.

En esa línea, los chequeos dermatológicos permiten identificar lesiones sospechosas en etapas tempranas, cuando las opciones de tratamiento son más efectivas y menos invasivas. La vigilancia médica, sumada a la autoobservación regular, sigue siendo una de las herramientas más importantes para reducir el impacto de esta enfermedad en el país.