¿Cuándo juega Melgar vs Bahía por la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2020? Este jueves (EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO) se disputará el encuentro por el torneo sudamericano. Aquí, conoce los horarios en el mundo del partido, los canales que transmite y cómo seguir las incidencias. El Comercio hará el minuto a minuto en esta misma nota.

Melgar logró su pase a la segunda fase tras eliminar al boliviano Nacional de Potosí en una dramática definición por penales en febrero.

En la ida, Melgar venció 2-0 en Potosí, pero en Arequipa perdió por el mismo marcador, lo que forzó la tanda de penales.

El Bahia, por su lado, dejó por el camino sin contratiempos a Nacional de Paraguay con un global 6-1, tras ganar 3-1 en Asunción y 3-0 en Salvador.

El equipo arequipeño, dirigido por Marco Valencia, intentará lograr un buen resultado en el Estadio Nacional de Lima, que lucirá sin aficionados como parte de las medidas de bioseguridad por el coronavirus.

Melgar vs. Bahía: horarios del partido

19:30 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

- Perú, México Ecuador, Colombia 20:30 horas - Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami)

- Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami) 21:30 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil 00:30 horas del viernes - Reino Unido

- Reino Unido 01:30 horas del viernes - España, Alemania, Italia, Francia

Melgar vs. Bahí: canales que transmiten por TV e Internet

La compañía de cable DirecTV Sports tiene a cargo la transmisión del Melgar vs. Bahía. Si no estás en casa durante el partido, síguelo por DirecTV Go.

