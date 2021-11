Ingreso Solidario es un programa del Gobierno que tiene como propósito brindar auxilio económico a las familias de Colombia afectadas por la pandemia. Los ciudadanos reciben una transferencia monetaria equivalente a $160.000 pesos mensuales y cada vez más se acerca la fecha para el pago correspondiente de los giros 18 y 19 del subsidio que ya ha sido instituido como una ley.

¿CUÁNDO PAGAN EL GIRO 20 DEL INGRESO SOLIDARIO?

El pago del Giro 20 del Ingreso Solidario en Colombia está garantizado y el depósito será parte correspondiente al mes de noviembre. El bono será el habitual de 160 mil pesos mensuales; sin embargo, el pago se realizará junto con el giro 21 correspondiente al mes de diciembre. Es decir, los beneficiarios del programa deberán esperar hasta el último mes del año para recibir el pago de 360 mil pesos.

¿CÓMO CONSULTAR SI SOY BENEFICIARIO DEL INGRESO SOLIDARIO?

Es muy sencillo y práctico consultar si eres uno de los beneficiarios del subsidio del Ingreso Solidario que otorga el Gobierno de Colombia. Por ello, aquí te contamos paso a paso lo que deber hacer:

Ve a la siguiente dirección https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ Haz clic en la pestaña “Consulta giros y beneficiarios en proceso”. Selecciona tu tipo de documento. Ingresa el número de documento. Escribe tu primer nombre. Escribe tu primer apellido. Coloca la fecha de expedición de tu documento. Activa la casilla de verificación. Clic en el botón “Consultar” y listo.

¿EL INGRESO SOLIDARIO SE PAGA MEDIANTE EL SISBÉN IV?

Presta mucha atención debido a que el Programa Ingreso Solidario no maneja inscripciones ni sorteos de ningún tipo. Es decir, la selección de potenciales beneficiarios de la transferencia monetaria se realiza mediante la información registrada en el Sisbén.

¿QUIÉNES PUEDEN COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO?

Es importante precisar que el Ingreso Solidario es un programa para los hogares que no reciben apoyo económico de los programas sociales del Gobierno de Colombia, los cuales se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad. Acceden los que no pertenezcan a Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor (Colombia Mayor) y Jóvenes en Acción, ni sean beneficiarios de la compensación del impuesto sobre las ventas (IVA).

CÓMO VERIFICAR EL GIRO EN MOVII Y DAVIPLATA

Para consultar si me realizaron los giros 18 y 19 y el próximo bono 20 del Ingreso Solidario en Colombia en MOVii y DaviPlata, debes ingresar a la tienda de aplicaciones de tu celular para descargar MOVii y registrar tu número de celular. Luego te llegará un SMS a tu teléfono que te servirá como el código de seguridad. Finalmente escoge tu tipo de documento y tome una fotografía al código de barras de su cédula.

¿CUÁNDO ES EL COBRO PARA HOGARES NO BANCARIZADOS?

El cobro del giro para los hogares no bancarizados comenzó desde el sábado 30 de octubre. Los pagos corresponden a los ciclos 18, 19 y los acumulados. Los participantes recibirán entre $ 320.000 y $ 160.000 por cada ciclo y, a los que corresponda, el pago de ciclos acumulados. En tanto, desde la DPS se informó que los hogares bancarizados y los no bancarizados podrán retirar el incentivo solamente a través de giro postal por SuperGiros y su red aliada.

DÓNDE COBRAR EL INGRESO SOLIDARIO

A continuación, le brindamos la lista detallada de las entidades donde puede cobrar las transferencias:

Banco Agrario

Banco de Bogotá

Bancolombia

BBVA

Banco Davivienda

Banco AV Villas

Banco Popular

Banco de Occidente

Bancamía

Banco Caja Social

Banco ITAÚ

Banco Falabella

Banco Finandina

Banco Pichincha

Banco W

Bancoomeva

Banco Cooperativo Coopcentral

Banco GNB Sudameris

Movii

Banco Scotiabank Colpatria

Banco Serfinanza

TPAGA

¿QUÉ OCURRE SI NO RETIRO EL DINERO?

Si los beneficiarios de Ingreso Solidario en Colombia no lograron cobrar el subsidio por algún motivo o inconveniente, pierda cuidado ya que el monto total se acumula. Pero, preste mucha atención debido a que no podrá realizar el retiro del subsidio si se acumulan tres entregas seguidas ya que automáticamente queda suspendido del programa y no recibirá los $160.000 mensuales.

DÓNDE COMUNICARME SI TENGO DUDAS SOBRE EL INGRESO SOLIDARIO

Gran preocupación causó en los beneficiarios, el no saber cuándo se entrega el giro 20 del Ingreso Solidario, ya que aún se está terminando de entregar los pagos 18 y 19 del subsidio. Si usted tiene alguna consulta o duda adicional puede escribir al correo ingresosolidario@prosperidadsocial.gov.co o comunicarse a las líneas 018000951100 (Línea Nacional) o (57+1)5954410 (Línea Bogotá).