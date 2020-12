Barcelona y Cádiz se miden este sábado (EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO) por la jornada 12 de la Liga de España. El Comercio tendrá el minuto a minuto y todas las incidencias de este partido. Además, más abajo te damos los detalles para que no te lo pierdas.

El equipo de Lionel Messi, con dos partidos menos que el líder Real Sociedad, está séptimo en la tabla de posiciones de LaLiga Santander y todavía no ha logrado una buena racha -a diferencia de la Champions- que lo catapulte a los primeros lugares.

Koeman lo sabe. En su última conferencia de prensa (este viernes) consideró que “la temporada es todavía larga, pero no nos podemos permitir perder más puntos”.

Además, el técnico holandés del Barcelona dijo que declaraciones como las del presidente de la comisión gestora, Carles Tusquets, afirmando que habría vendido a Messi “no ayudan” a la tranquilidad del equipo.

“Los comentarios de fuera no me interesan y los de dentro del club no nos ayuda a tener la tranquilidad para hacer nuestro trabajo que es ganar los partidos”, dijo Koeman en la rueda de prensa previa al duelo contra Cádiz.

Barcelona vs. Cádiz EN VIVO: horarios del partido

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Barcelona vs. Cádiz EN VIVO: ¿Qué canales lo transmiten?

ESPN 2

Sky Sports

