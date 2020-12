Benevento, con el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, enfrentará al Sassuolo en condición de visitante en el partido correspondiente a la fecha 11 de la Serie A de Italia. El encuentro se jugará este viernes 11 de diciembre, a las 2:45 p.m. (hora peruana), en el estadio Mapei y será transmitido EN VIVO por el canal ESPN.

Las incidencias ONLINE y el minuto a minuto del encuentro los podrás seguir en esta misma nota de El Comercio, donde también encontrarás los goles, mejores jugadas y reacciones de los protagonistas de este y otros partidos de las principales ligas del mundo.

Benevento, actualmente en el puesto 13 de la clasificación de la Serie A con 11 puntos, llega a este encuentro tras dos empates consecutivos ante Juventus (1-1) y Parma (0-0). El último triunfo del conjunto de los ‘brujos’ fue en la fecha 8 en su visita a la Fiorentina (0-1) el pasado 22 de noviembre.

Gianluca Lapadula, el principal referente de ataque del cuadro de Benevento, se encuentra en la lista de convocados diseñada por el técnico Filippo Inzaghi para afrontar este importante partido.

Gianluca Lapadula es la esperanza de gol del Benevento para el partido contra Sassuolo por la fecha 11 de la Serie A de Italia





Sassuolo, por su parte, viene cumpliendo una buena campaña en la liga italiana pues se ubica en la quinta casilla de la tabla con 19 unidades y en posición de acceso a la Europa League. Su último resultado fue un empate sin goles en su visita a la Roma, aunque su más reciente victoria fue también en la fecha 8 por 2-0 ante Hellas Verona.

Benevento vs. Sassuolo EN VIVO | Horarios del partido

1:45 p.m. en México

2:45 p.m. en Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos (Miami y Nueva York)

3:45 p.m. en Bolivia y Venezuela

4:45 p.m. en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

8:45 p.m. en Italia

Benevento vs. Sassuolo EN VIVO | Canales que transmiten

El partido de la fecha 11 de la Serie A será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para todo el Perú por la señal de ESPN. En México será ESPN 2 Norte y en Estados Unidos, ESPN +.

En Italia, el partido Benevento vs. Sassuolo será transmitido por SKY Go Italia, Sky Sport Serie A y NOW TV.

Benevento vs. Sassuolo EN VIVO | Cómo seguirlo ONLINE

La transmisión en línea y el minuto a minuto del partido los puedes seguir en esta misma nota de El Comercio. También puedes ver las incidencias del encuentro en la plataforma ESPN Play.

