Novak Djokovic y Daniil Medvedev se enfrentarán este domingo 21 de febrero (3:30 a.m. hora de Perú / 5:30 a.m. hora de Argentina / Transmisión de ESPN) en la gran final del Australian Open 2021, primer Grand Slam del año.

Djokovic, visiblemente liberado de sus dolores abdominales, derrotó fácilmente al ruso Aslan Karatsev (salido de las calificaciones), por 6-3, 6-4, 6-2, por lo que jugará el domingo su novena final del Open de Australia, donde buscará su noveno título.

“No me había sentido tan bien en todo el torneo, me sentí super bien, nada de dolor, es mi mejor partido hasta ahora. Esto llega en buen momento, estoy encantado de sentirme así”, comentó el serbio.

Djokovic vs. Medvedev: horarios en el mundo

Perú - 3:30 a.m.

Ecuador - 3:30 a.m.

Colombia - 3:30 a.m.

Bolivia - 4:30 a.m.

Venezuela - 4:30 a.m.

Chile - 5:30 a.m.

Paraguay - 5:30 a.m.

Argentina - 5:30 a.m.

Uruguay - 5:30 a.m.

Brasil - 5:30 a.m.

España - 9:30 a.m.

Los canales que transmitirán el encuentro son ESPN y EuroSport.

Medvedev quiere ganar el partido a Djokovic por su país. La bandera y el himno de Rusia están prohibidos en las manifestaciones deportivas internacionales hasta diciembre de 2022 -entre ellas los Juegos Olímpicos de Tokio, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín y el Mundial de fútbol de Catar- como sanción por las repetidas violaciones de las reglas antidopaje.

“Espero que sea un gran éxito para el país”, declaró Medvedev, luego de haber derrotado este viernes al griego Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-2, 7-5 en semifinales.

“Queremos que los niños sepan que Rusia puede ser un gran país para el tenis, y eso es lo más importante. Es la parte más agradable de nuestro éxito”, indicó el actual N.4 en la clasificación ATP.

