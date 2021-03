Los Rayados de Monterrey y el Club León se enfrentarán este miércoles en horas de la noche (9:00 p.m. de México EN VIVO por FOX Sports) por la Liga MX Torneo Clausura 2021. En esta nota de El Comercio podrás seguir el minuto a minuto y todas la incidencias del juego.

El encuentro corresponde a la jornada 3 del campeonato que quedó pendiente y se disputará en el Estadio BBVA.

Monterrey viene de ganar 2-1 al Querétaro y quiere seguir por la senda del triunfo para acercarse al segundo puesto de la Liga, el América del peruano Pedro Aquino. Una victoria de ‘Rayados’ los deja a solo un punto de ‘Las Águilas’.

León, por su parte, no la está pasando muy bien. El equipo felino ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, solo suma dos victorias en 9 jornadas y con 7 puntos está en el fondo de la tabla. Solo Pachuca y Necaxa están peor, pero no por puntos, sino por diferencia de goles.

“Matemáticamente yo no estoy fuera para lograr una calificación. En el segundo tiempo [del partido pasado] me demostró que es el equipo que me gusta y todavía me quedan bastantes puntos y vamos a pelearla. La vamos a pelear a muerte y hasta el final”, aseveró el técnico de León, Ignacio Ambriz luego de perder 2-1 con América.

Monterrey vs. León: horario y canales del encuentro

El partido entre Monterrey y León se jugará a las 9:00 p.m. hora de México, 10 p.m. hora de Perú y 12:00 a.m. hora de Argentina. La transmisión estará a cargo del canal FOX Sports México.

