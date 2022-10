Este domingo 2 de octubre se llevan a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde más de 24 millones de peruanos y peruanas acuden a las urnas de votación para elegir a sus futuras autoridades.

Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones en cuenta para que no hayan problemas al momento de emitir su voto. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA VOTAR?

Tener DNI. Cabe resaltar que, si tu documento ha caducado, aún podrás usarlo para votar. Además, puedes usar tu DNI para menores de edad (amarillo), si todavía no has recibido el documento para adultos.

Cabe resaltar que, si tu documento ha caducado, aún podrás usarlo para votar. Además, puedes usar tu (amarillo), si todavía no has recibido el documento para adultos. Ser mayor de edad o un menor de edad emancipado (por estar casado o tener una profesión). Si cumpliste 18 años el día de la elección, también estás obligado a votar. Los ciudadanos mayores de 70 años pueden votar o no hacerlo (voto facultativo).

Si cumpliste 18 años el día de la elección, también estás obligado a votar. Los ciudadanos mayores de 70 años pueden votar o no hacerlo (voto facultativo). No estar cumpliendo pena privativa de libertad. Si la tuviste, comunícate con la Reniec.

¿CÓMO VOTAR EN LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022?

Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa | CONSULTA AQUÍ tus datos electorales como: local de votación, si eres miembro de mesa y número de mesa de sufragio.

y si eres miembro de mesa tus datos electorales como: Dirígete a tu centro de votación | El 2 de octubre, siguiendo las medidas preventivas frente al coronavirus, dirígete al local donde te toca votar en el horario recomendado por la ONPE. Encuentra tu mesa de votación y espera tu tuno.

El 2 de octubre, siguiendo las medidas preventivas frente al coronavirus, dirígete al local donde te toca votar en el horario recomendado por la ONPE. Encuentra tu mesa de votación y espera tu tuno. Vota | Cuando llegue tu turno, entrega tu DNI a uno de los miembros de mesa y recibe tu cédula de votación. Ve a la cabina, marca con una cruz (+) o un aspa (x) el símbolo del partido del candidato que elegiste. Recuerda que la marca no puede salirse del recuadro; de lo contrario, tu voto será considerado nulo.

Cuando llegue tu turno, entrega tu DNI a uno de los miembros de mesa y recibe tu cédula de votación. Ve a la cabina, Recuerda que la marca no puede salirse del recuadro; de lo contrario, tu voto será considerado nulo. Entrega tu voto y recoge tu DNI | Cierra tu cédula de votación con el sticker de seguridad y deposítala en el ánfora. Firma el padrón de electores, coloca tu huella digital con el dedo índice derecho y recibe tu DNI.

¿QUÉ PASA SI NO PARTICIPAS EN LAS ELECCIONES 2022?

Es importante resaltar que si no cumples con participar de la jornada electoral como votante o miembro de mesa principal o secundario, se te cobrará la multa electoral correspondiente.

Esta modalidad es muy utilizada para sancionar a quienes no cumplen con la obligatoriedad de alguna función relacionada a un proceso electoral, ya sea presidencial o municipal.

Estas son las razones consideradas como incumplimiento por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE):

No asistir al local de votación asignado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para emitir el voto correspondiente .

. No asistir al local de votación asignado para cumplir con las funciones de ser miembro de las mesas de sufragio, ya sea como titular o suplente .

. No aceptar y/o abstenerse de suplir a algún miembro de mesa ausente.

Los costos de la multa electoral dependerá de un esquema de clasificación distrital, el cual está basado en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

Distritos clasificados como No Pobre | Multa de 92 soles

| Multa de Distritos clasificados como Pobre | Multa de 46 soles

| Multa de Distritos clasificados como Pobre Extremo | Multa de 23 soles

| Multa de Incumplimiento Miembro de Mesa / Negación Mesa Electoral | Multa de 230 soles

Puedes consultar en ESTE ENLACE DEL JNE si cuentas con una multa electoral que esté pendiente de pago. Recuerda que si no pagas tu multa por no votar o no haber cumplido con el rol de miembro de mesa, te verás impedido de realizar trámites administrativos como los que te presentamos en esta nota.