Luego de tres años, Vicentico vuelve a Lima el próximo 4 de noviembre para ofrecer un concierto con lo mejor de su álbum “El Pozo Brillante”, que se llevará a cabo en el escenario de Arena Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

El reciente ganador de dos premios Grammy, a Mejor Álbum de Rock y a Mejor Canción de Rock, buscará emocionar a sus seguidores con la interpretación de sus recordados temas: “Algo contigo”, “esclavo de tu amor”, “Los caminos de la vida” y “Solo un momento”.

El nuevo espectáculo tendrá novedades, pues traerá al escenario limeño algunos temas del séptimo disco que lanzó Vicentico como solista en 2021, titulado “El pozo brillante”, una producción de 11 canciones, que contenía algunos éxitos como “Freak”, “No puedo”, “Cuando salga” y “Ain’t Go No (I Got Life)”, este último el único que no fue escrito por el intérprete.

PRECIO DE ENTRADAS

Primeras filas: S/. 483.00

Diamante: S/. 425.50

Diamante lateral: S/. 391.00

Platinium: S/. 345.00

Platinium lateral: S/. 310.50

Golden: S/. 264.50

Golden lateral: S/. 253.00

Silver: S/. 138.00

¿DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS?