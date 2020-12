En las últimas horas se habló del futuro de Wilder Cartagena en el elenco argentino de Godoy Cruz. En dicho equipo el volante de la selección peruana, en la presente temporada, solo jugó dos partidos con la camiseta del ‘Tomba’.

Por esa razón, El Comercio conversó con Alejandro Chapani, vicepresidente de Godoy Cruz para que nos aclare el panorama sobre la situación de Wilder Cartagena en su equipo.

“Wilder es una gran persona, pero no continuará en el equipo. Deportivamente no tuvo continuidad y también pasa por un tema económico. Además, el equipo no funcionó. Tuvo pocos partidos al año y él no se pudo integrar al equipo titular”, sentenció.

De esta manera, Godoy Cruz no contará con los servicios del volante peruano Wilder Cartagena.

VIDEO RECOMENDADO:

Cristian Benavente marcó gol y puso el 1-1 parcial ante Sporting Charleroi. (Video: YouTube)

TE RECOMENDAMOS LEER: