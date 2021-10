Desde que apareció en Netflix, El Juego del Calamar se ha convertido en la serie del momento a nivel mundial causando furor entre los usuarios, quienes se han visto atrapados con la trama. Con 111 millones de reproducciones, la producción coreana ya es la más vista en la historia de la plataforma de streaming, honor que solo le pertenecía a ‘Los Bridgerton’, con 82 millones de espectadores.

Pese a ser la serie más vista de Netflix, ‘El juego del calamar’ también ha sido blanco de críticas debido a que los fanáticos se han dado cuenta de algunos errores durante el visionado y otros los han descubierto por la a usuaria de TikTok @liryonni, quien se encargó de recopilar videos, que han logrado más de 10 millones de reproducciones con uno solo que enumera todos los fallos que ha encontrado.

CONFUSIÓN DE PERSONAJES

La tiktoker empieza la grabación explicando las confusiones entre personajes y números a la hora de elaborar el montaje de la popular serie. Por ejemplo, el número 61 corresponde inicialmente a una mujer, pero luego se le atribuye a un hombre. Caso contrario con el jugador número 88, que a la postre acaba perteneciendo a una mujer.

Otros de los errores importantes son, por un lado, la ficha de un jugador en la que pone que se dedica a la fabricación de cristales desde 1897, mientras que en otro la aparición en una escena de las palabras “Top Secret” mal escritas: “Top Scrert” es lo que se puede leer.

ERROR DE ‘RACCORD’

También llama la atención los errores de raccord (fallos con la continuidad de una secuencia). Por ejemplo, el paraguas de galleta que los jugadores tenían que recortar en la segunda prueba se nos presenta con una forma mucho más simple de la que aparece. Finalmente, podemos ver al protagonista sujetando un Samsung S7 cuando está en el aeropuerto y tras un cambio de plano aparece con un Samsung S3.

POLÉMICA POR LA TRADUCCCIÓN

Dejando de lado los detalles que han enseñado la Tiktoker, ha habido una gran polémica por la traducción de la serie al inglés. Muchos usuarios que tienen nociones de coreano precisaron que los subtítulos de El Juego del Calamar distan mucho del guion original, por lo que pueden generar una percepción muy distinta de la que se pretende.

“No quiero sonar prepotente, pero hablo coreano con fluidez y vi ‘El juego del calamar’ con subtítulos en inglés y si no entiendes coreano, en realidad no viste la misma serie. La traducción es muy mala. El diálogo estaba bien escrito y no se conservó nada”, explica la usuaria de Twitter @ymmayer en un hilo que tiene 120.000 ‘me gusta’.

¿POR QUÉ LA SERIE ES TAN POPULAR EN NETFLIX?

La serie protagonizada por Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Lee Byung-hun (I Saw the Devil) y Gong Yo no es solo un éxito en espectadores, sino que es un producto extremadamente rentable. Todos ganan. Además, es muy comentada en foros y redes sociales, lo que alimenta todavía más que haya conversación alrededor de El Juego del Calamar.

Ese jugoso premio de 46.500 millones de won surcoreanos es solo el gancho para sumergirse en estas pruebas basadas en la supervivencia. Lo que en 2008 se concibió originalmente por Hwang Dong-hyuk fue en un principio rechazado, pero Netflix encontró algo especial en esta idea allá por 2019, la materializó y, visto lo visto, no se equivocaron.