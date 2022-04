Inicia abril y los fanáticos de los videojuegos están listos para recibir todos los lanzamientos que saldrán en este mes. Desde ‘LEGO Star Wars: The Skywalker Saga’ hasta ‘The House of the Dead’ (remake) son algunos de los más esperados por los gamers, quienes esperan muchos de los RPG a estrenarse y mucho más. Aquí los detalles.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | 5 de abril

Con una gran variedad de personajes elegibles para ser utilizados desde Obi Wan Kenobi o Luke Skywalker, incluso unirse al lado oscuro como Darth Vader o Kylo Ren. Sumado a ello, se podrá revivir cualquier episodio de la saga sin ningún orden en específico, además de disfrutar del humor de las series de juego a la que LEGO nos tiene acostumbrados. Disponible para PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X.

The House of the Dead: Remake | 7 de abril

El FMS sobre railes en el que se puede enfrentar a una enorme orda de zombies vuelve en una adaptación. Tanto los controles como gráficos han sido modernizados procurando no perder la esencia del juego original. Esta reedición ha sido pensada de manera especial para Nintendo Switch.

Nintendo Switch Sports | 29 de abril

Con más de 82 millones de copias vendidas, este se ha convertido en el título más vendido de la historia de la consola y se espera que esta secuela tenga un éxito similar. En él podrás personalizar a tu personaje de cientos de formas, además de practicar voleibol, fútbol, bolos, tenis, chambara y badminton. Disponible para Nintendo Switch.

Videojuegos que se lanzarán en abril 2022

5 de abril

MLB The Show 22 | PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X

| PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X

7 de abril

The House of the Dead: Remake | Nintendo Switch

| Nintendo Switch Chrono Cross the Radical Dreamers Edition | PC, PS4, Nintendo Switch y Xbox One

| PC, PS4, Nintendo Switch y Xbox One Chinatown Detective Agency | Mac, PC, Nintendo Switch y Xbox One

12 de abril

13 Sentinels Aegis Rim | Nintendo Switch

22 de abril

Neptunia x Senran Kagura Ninja Wars | Nintendo Switch

| Nintendo Switch Ganryu 2 | PC, PS4, Nintendo Switch y Xbox One

28 de abril

Kaiju Wars | Linux, Mac, PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X

29 de abril

Nintendo Switch Sports | Nintendo Switch

