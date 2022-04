Viernes Deluxe, programa que se emite por el canal Telecinco de España, fue testigo de la entrevista realizada hacia el cantante Raúl Fuentes; cantautor que acusó en vivo a David Bustamante por plagiar supuestamente un tema.

Durante la conversación ante María Patiño, la periodista halagó la trayectoria que logró a principios de los años 2000 y reflexionó las trabas que se cruzó en su vida artística y profesional, precisando que las grandes empresas hacían de su antojo a diferentes estrellas del medio local.

En ese sentido, Kiko Hernández, panelista del programa, escabulló sobre el pasado del Fuentes y le formuló una pregunta que sorprendería a todos en el set. Enfatizó sobre si era verdad que David Bustamante le había ‘quitado’ un canción.

“Había seleccionado un repertorio para hacer un álbum, pero por diferentes movidas con el productor y la discográfica se acabó el presupuesto y no habíamos grabado mi canción favorita. Me cabreé con la discográfica y el productor, pero me lo tuve que comer”, respondió el cantante.

“A los pocos meses la editorial que me había confiado la canción me comentó que se lo iban a pasar a otro artista... y la cantó Bustamante”, señaló.

Como era de esperarse, los panelistas del programa le pidieron el nombre del tema en cuestión. Fuentes intentó ocultarlo, pero la insistencia terminaría cediendo.