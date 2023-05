Vinícius Júnior ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta. Así como en otras ocasiones, pero esta vez con mayor intensidad, el futbolista brasileño vivió un momento incómodo en el tramo final del duelo entre Real Madrid y Valencia por La Liga, luego de ser víctima de insultos y cánticos racistas de parte de los aficionados blanquinegros.

Cabe resaltar que el atacante sudamericano salió expulsado por golpear en el rostro a Hugo Duro. Esto no hizo más que tensionar más el momento. El deportista salió de la cancha realizándole gestos a los hinchas, haciendo alusión al posible descenso del ‘Murciélago’ en esta campaña.

Vinícius Júnior: el contundente mensaje que dio en sus redes sociales tras recibir insultos racistas

Sobre este complicado momento, Vinícius dio su descargo en su cuenta de Instagram. “El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es fútbol, es LaLiga. No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas”, señala la primera parte de la publicación de ‘Vini’.

“Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí”, concluyó así el sentido mensaje del brasileño.

Carlo Ancelotti: qué dijo sobre el momento incómodo que vivió Vinícius

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se refirió a lo vivido por Vinícius en el encuentro ante Valencia. “He hablado con él durante el partido, el ambiente era muy caliente, muy malo, le he pedido si quería continuar jugando porque el ambiente era racista, no me parece bien. Nunca he pensado en quitar a un jugador por racismo. Nunca me ha pasado, así no. La Liga española tiene un problema, que no es Vinicius”.

Asimismo, el técnico italiano agregó: “No soy el más indicado para pensar lo que se tiene que hacer, pero no se puede jugar a fútbol así. Diría lo mismo que si hubiéramos ganado, no hemos jugado bien, es difícil buscar la motivación. Es demasiado grave esto, lanzan un balón en tiempo de ataque, insultan a Vinícius todo el rato y luego le enseñan tarjeta roja”.

Real Madrid: cuándo vuelve a jugar

Los merengues, que cuentan con fans en todas partes del mundo, volverán a jugar este miércoles 24 de mayo por La Liga. El cuadro blanco recibirá al Rayo Vallecano, que marcha en el puesto once en la tabla de posiciones, desde las 12:30 p.m.

