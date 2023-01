Sin duda, Madrid es una ciudad en la que puedes ver de todo, como lujosas tiendas, museos, espectáculos en vivo y muchas cosas más. Siempre suele haber acontecimientos emocionantes; sin embargo, de vez en cuando aparecen escenas surrealistas que nos dejan boquiabiertos.

Así lo ha demostrado el usuario de Twitter y podcaster, Francisco Izuquiza, quien compartió un video donde deja ver a un inusual grupo de personas vestidas de dinosaurios inflables saliendo del metro y queriendo cruzar las calles.

“Un día en que te cruzas con unos dinosaurios cruzando la calle tiene que ser un buen día”, escribió el joven en su ‘tuit’, donde muestra el vídeo de la peculiar estampa en la que el grupo de dinosaurios espera pacientemente para cruzar la pista.

Ante esa imagen, los cibernautas hicieron rápidamente viral el ‘tuit’, lo que hizo que Izuquiza compartiera un video más en el que se aprecia cuando por fin los dinosaurios logran cruzar. La escena es muy divertida ya que los cuerpos de contornean de manera rara y algunos de ellos pasan bailando.

"Fran, has cortado el vídeo justo cuando realmente van a cruzar" pic.twitter.com/r6Qv80aQnD — Francisco Izuzquiza (@izuzquiza) January 21, 2023

Según informa La Vanguardia, la publicación cuenta ya con más de un millón de vistas y tiene diferentes reacciones, desde los que se han partido de la risa viendo las imágenes, y los que han quedado más sorprendidos por la presencia de una cabina de teléfono.

“Lo más sorprendente de este vídeo es ver una cabina”, “¿Y qué pasa si no son disfraces?”, “Quiero ser uno de ellos”, “Lo asombroso no son los dinosaurios sino que todavía haya cabinas de teléfono”, “En Madrid puedes ver cualquier cosa. Eso sí, respetando siempre los semáforos”, “Me encantaron los T-Rexes y la manera contagiosa de ustedes como lo disfrutaron, muchos saluditos a su ‘niño interior’ ME ENCANTÓ ellos salieron a vivirlo también”, fueron algunos de los comentarios que dejaron las personas.

Asimismo, desde que el video se hizo viral, han salido otros usuarios a compartir sus imágenes desde otros ángulos, como ha sido el caso de @pettypetty61, que ha grabado la escena de los dinosaurios saliendo del metro desde arriba.