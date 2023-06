Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas del mundo, y ahora que su futuro estaría en la MLS de Estados Unidos, su nombre no deja de aparecer en las noticias, así como tampoco no deja de ser tendencia en las redes sociales.

El jugador campeón mundial con la Selección Argentina dio a conocer su salida de su último club, Paris Saint Germain, y sorpresivamente reveló que su próximo destino sería el Inter de Miami, un club fundado hace algunos años. El motivo principal de su elección, por encima de su vuelta al FC Barcelona, sería que el país de su próximo nuevo equipo es del agrado de su familia.

Ahora bien, antes de partir a su nuevo hogar, Messi y su familia pasaban una parte de sus vacacaciones en Argentina, lugar donde protagonizaron un curioso momento con un repartidor de comida, según recoge El Espectador.

Curiosamente, en redes sociales se volvió viral un repartidor de churros, quien se dio con una tremenda sorpresa cuando fue a dejar uno de los pedidos que le habían encargado. El trabajador realizaba sus entregas en la zona de Funes, parte del área metropolitana de Rosario, Argentina

El domiciliario se sorpredió cuando se dio cuenta que el pedido de los churros era nada más y nada menos que para el ‘10′ de la selección argentina, Lionel Messi. El joven entendió por qué había tantos efectivos policiales y seguridad en el lugar donde se encontraba la estrella de fútbol.

La persona que recibió el pedido fue la esposa del futbolista, Antonella Rocuzzo, quien fue la que atendió a la puerta cuando llegó el repartidor. La emoción del colaborador fue tanta que lo primero que hizo fue contarle a su madre sobre su curioso encuentro durante sus horas de trabajo, de manera tan espontánea e inesperada. El audio que envió a su primogénita se convirtió en viral en las redes sociales.

“Hola, Ma. Recién me llegó un pedido de Kentucky y adivina para la casa de quién fue. Era la casa de Messi. Yo no pensé que era la casa de él y cuando llegué estaban todos los policías, todos los de seguridad ahí, la gente y yo llegando ahí. Lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé, me levantó la voz y yo ahí ya me largué a llorar de la emoción”, expresó en el mensaje de audio el trabajador.

Radio Con Vos entrevistó al joven que le entregó su pedido de comida rápida a la familia de Lionel Messi y sus declaraciones fueron las siguientes: “Llegué y no podía creer dónde estaba. Toqué bocina y no salía nadie. Entonces, me bajé con el pedido y me acerqué. Ahí primero abrió la puerta el amigo de Messi y yo temblaba. Tenía un nudo en la garganta y la voz quebrada. Atrás estaba Antonela y el nene, y yo saludé, no sé si era él, pero levanté la mano por las dudas. Fue todo muy rápido, yo no los quería molestar, les pregunté si me podía sacar una foto y me dijeron que estaba con los amigos”.