Tras vencer a Santa Rosa de Chaquilcasa, el Pluma de Oro de San Jerónimo clasificó a los cuartos de final de la Etapa Departamental de la Copa Perú en Cusco, y enfrentaría a Centenario FC de Quispicanchi. El duelo de ida que debió desarrollarse con total normalidad, terminó viralizándose en redes sociales por actos violentos y una verdadera batalla campal que no sorprende, pero sin duda preocupa con miras a la clasificación a la Etapa Nacional. Te contamos cómo sucedió la gresca protagonizada por jugadores, cuerpo técnico y hasta dirigentes de ambos equipos, y cómo se pronunciaron mediante la publicación de comunicados oficiales.

¿CÓMO Y CUÁNDO SUCEDIERON LOS LAMENTABLES HECHOS DE VIOLENCIA ENTRE JUGADORES Y DIRIGENTES DEL PLUMA DE ORO Y CENTENARIO FC DE CUSCO EN UN PARTIDO VÁLIDO POR LA ETAPA DEPARTAMENTAL DE LA COPA PERÚ 2023?

La tarde del domingo 20 de agosto, la Copa Perú 2023 vivió una jornada tan emocionante como violenta en las diferentes regiones del país tras la disputa de últimas fechas de fase de grupos, y también instancias decisivas de cuartos de final en la Etapa Departamental jugada en Cusco.

A través de las redes sociales, el programa radial llamado Luces, Cámaras y Fútbol transmitió el compromiso entre el local Centenario FC y el visitante Pluma de Oro, dejando en evidencia no solo los detalles de un partido intensamente disputado, sino también las imágenes de los golpes que se propinaron mutuamente, y que desencadenaría en la suspensión del cotejo.

El duelo de ida programado para el 20/8, pudo iniciarse sin mayores sobresaltos en el Estadio Municipal de Urcos, escenario donde el elenco de San Jerónimo se puso en ventaja sobre los de Quispicanchi con un golazo de Miranda convertido a los 12 minutos del primer tiempo, y conforme fueron avanzando los minutos el 0-1 se mantendría hasta los segundos 45′.

Iba corriendo el cronómetro del réferi principal cuando entre el minuto 20 y 21 del complemento, el delantero Vargas del Pluma de Oro protagonizó un contraataque ideal para aumentar la cuenta, pero la marca de Cañihua impidió que continuara con el recorrido mediante una falta que el árbitro sentenció con una tarjeta roja.

Dicha expulsión sería el comienzo de una historia viral llena de puñetes, patadas voladoras, empujones, y la aparición en escena también de un arma punzocortante que pudo provocar un baño de sangre en plena definición de la Etapa Departamental de la Copa Perú 2023.

Si bien miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron, y en cierta forma evitaron que la situación pasara a mayores, el video emitido en Facebook mostró cómo el utilero de Pluma de Oro se salvó literalmente de morir a manos de aparentemente un hincha del Centenario FC, quien lo amenazó con lo que parecen ser cuchillos, y luego recibió reiterados golpes por la espalda hasta que llegaron algunos jugadores del propio equipo de Quispicanchi para auxiliarlo.

CENTENARIO FC VS PLUMA DE ORO: ¿QUÉ DIJERON AMBOS CLUBES CUSQUEÑOS LUEGO DEL VERGONZOSO Y VIOLENTO FINAL PRODUCIDO EN URCOS POR COPA PERÚ?

Un día después del vergonzoso y violento final protagonizado por jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y hasta hinchas de ambos equipos cusqueños a falta de aproximadamente 25 minutos para que culmine el partido de ida de los cuartos de final de la Etapa Departamental, las dirigencias utilizaron sus redes sociales para manifestarse acerca de lo ocurrido y dar su descargo antes de que puedan conocerse las eventuales sanciones que podrían recibir por parte de la Comisión de Justicia de la Liga Departamental de Fútbol de la ciudad imperial.

El conjunto de Quispicanchi que jugó de local en Urcos, agradeció en principio a su hinchada por la presencia y aliento en el estadio, pero seguidamente hizo hincapié en ofrecer “sinceras disculpas ante los actos que se suscitaron durante el encuentro deportivo” ante Pluma de Oro de San Jerónimo.

Sin embargo, expresaron que “los hechos manifestados como agresiones y empujones fueron en legítima defensa”, y asimismo contaron que previo al inicio del importante duelo por Copa Perú, dirigentes de la Liga Departamental de Fútbol de Cusco los hostigaron y asediaron tanto en la puerta de ingreso al estadio como en los camerinos.

Por su parte, los visitantes de Pluma de Oro rechazaron, lamentaron y condenaron todo acto de violencia en general, haciendo de conocimiento público que “tenemos 5 integrantes de nuestro club con lesiones, 3 de ellos con cortes y golpes en la cabeza de consideración”.

Asimismo, manifestaron que han decidido tomar acciones legales “contra los responsables directos que ya se los tiene identificados mediante foto y video”, esperando a la misma vez que las autoridades sancionen rigurosamente a las personas halladas como responsables de la violenta gresca ocurrida en el Municipal de Urcos durante el partido de ida por los cuartos de final de la Etapa Departamental que brinda 2 cupos a la Etapa Nacional rumbo a la Liga 1.

COPA PERÚ 2023: ¿SE JUGARÁ EL PARTIDO DE VUELTA DE CUARTOS DE FINAL ENTRE PLUMA DE ORO Y CENTENARIO FC VÁLIDO POR LA ETAPA DEPARTAMENTAL DE LA REGIÓN CUSCO?

En reunión general junto a delegados de los 8 equipos involucrados en los cuartos de final cusqueña válidos para la clasificación a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2023, los representantes de la Liga Departamental de Fútbol determinaron adjudicarle el triunfo del partido de ida a Pluma de Oro con el marcador de 0-1, y a la misma vez confirmaron que el duelo de vuelta finalmente si se jugará.

Los de San Jerónimo recibirán a Centenario FC de Quispicanchi este domingo 27 de agosto a partir del mediodía en el Estadio Cajonahuaylla a la par del Juventud Progreso vs Atlético Juventud Inclán, y antes del Sporting Ccori vs Real Municipal Coporaque, y el Defensor Cubillas vs Señor Justo Juez (2.30 p.m.).