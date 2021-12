Sin duda, las personas encargadas de reparar aparatos electrónicos tienen una gran capacidad para realizar su trabajo. Sin embargo, de vez en cuando, ya no pueden hacer más por algún smartphone, por ejemplo; este caso es uno de ellos, aunque por una manera en particular que se viralizó en TikTok. Aquí los detalles.

Se trata de un sujeto en Estados Unidos. Encargado él de recibir los casos, a veces más complejos de lo que se espera, nunca pensó toparse con algo como esto. Y no por lo difícil que resultaría dejar nuevamente operativo un dispositivo móvil que llegó a sus manos, sino por algo más especial.

Fue gracias al usuario llamado ‘sadam299′ que se pudo conocer esta historia a través de TikTok. Él recibió un teléfono terriblemente destruido, con una pantalla que no mostraba más que líneas sin sentido y la pantalla partida producto de algún descuido del dueño o algo por el estilo.

Dispuesto el profesional a iniciar con la ‘resucitación’ del aparato, abrió el objeto para iniciar con su labor; sin embargo, grande fue su sorpresa al encontrar algo que no esperaba: una nota y un par de billetes. Sin entender lo que sucedía, sus dudas fueron aclarándose cuando leyó el papel.

“Por favor, no repares mi celular. Mi esposa me va a matar. Guarda los $200 para ti”, explicó el cliente, que quería todo menos que arreglaran su smartphone. “Dígale a mi esposa que el teléfono no se puede reparar, quiere revisar el historial de llamadas”, añadió el dueño del elemento.

Sin ser demasiado, el usuario escribió más abajo un consejo: “Chicos, no beban los sábados por la noche”, para sus seguidores en la red social. Aprobada la acción por unos y desaprobada por otros, lo cierto es que este curioso caso ya tiene más de dos millones de reacciones y más de 10 mil comentarios.

Compartido más de 20 mil veces, la historia fue todo un caso singular por lo que representa. Así que, para bien o para mal, muchos ya sabrán qué no hacer un día de fiesta y, de fallar en ello, encontraron la manera de darle la vuelta a este tipo de asuntos. Todo un viral con justa razón.

