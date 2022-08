En las últimas horas en TikTok, un nuevo suceso se volvió viral luego de que se supo la historia de Mikelss Sánchez, un mexicano que no olvidará su última visita al cine. Sánchez publicó en su red social un vídeo sobre lo pasó aquella noche. Después de ir solo a ver una película en la última función, el joven se quedó dormido en su butaca.

Cuando se despertó, Sánchez se dio cuenta de que ya habían limpiado la sala en la que se encontraba y todo estaba completamente cerrado y a oscuras. Entre risas y asombro, filmó la anécdota para sus redes sociales, la cual se volvió viral con miles de vistas y comentarios.

VIRAL: ¿QUÉ DIJO EL HOMBRE TRAS QUEDARSE DORMIDO Y SOLO EN EL CINE?

En la grabación que dura casi dos minutos, aparece saliendo de su sala de cine. El mexicano, que vive en Querétaro, tenía la idea que lo único que estaba cerrado era la sala donde se proyectó la película, cosa que no fue así porque en el establecimiento ya no había nadie.

“Bro, me quedé dormido en la sala, ya no había nadie y me apagaron… ¿Qué onda y los empleados?”, “No es cierto, ¿Y ahora? Neta me dejaron encerrado”, dijo el mexicano. Al rato descubrió que todo el complejo cinemático estaba vacío y las puertas ya estaban cerradas. En el vídeo se muestra recorriendo las instalaciones buscando una salida o a un trabajador.

VIRAL: ¿CUÁNTAS VISTAS TIENE EL VÍDEO?

El vídeo se volvió viral inmediatamente en las redes sociales y ya cuenta con más de 39 millones de reproducciones en TikTok. Ya en los comentarios algunos usuarios se burlaron del hecho y otros le recomendaron que llamara a la policía o a sus familiares para que lo sacaran. Sin duda una experiencia que no olvidará.

VIRAL: ¿CÓMO LOGRÓ SALIR EL HOMBRE DEL CINE TRAS QUEDARSE ENCERRADO?

Sánchez, que se tomó la anécdota con humor, se resignó después de unas horas y tomó la decisión de dormir en una de las bancas del establecimiento hasta que abrieran en la mañana. La grabación continuó cuando despertó y se dio cuenta que aún no habían abierto el cine. Riendo, el mexicano aseguró que creyó que todo era un sueño. ”Gracias al señor de la limpieza. Me dijo: ‘¿Tú qué haces aquí, joven?’ y le dije ‘señor, no me lo va a creer’”, relató el mexicano. Finalmente gracias a la ayuda del personal, el hombre logró salir del sitio en horas de la mañana y se grabó mientras llegaba a su casa.