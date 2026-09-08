Un crucero de más de un año de navegación, 220 puertos y 62 países acaba de iniciar una travesía que promete llevar a sus pasajeros por algunos de los rincones más sorprendentes del planeta. El recorrido atraviesa cinco continentes y supera ampliamente la duración de cualquier crucero continuo realizado anteriormente, mientras ofrece diferentes alternativas para quienes no pueden permanecer tanto tiempo a bordo. La ruta reúne ciudades, islas, costas y paisajes de regiones muy distintas, desde el norte de Europa hasta América del Sur, en una experiencia que busca convertir cada escala en una nueva etapa del viaje. Conoce cuál es este extenso recorrido, qué destinos contempla, cuánto cuesta y cuándo habrá una nueva oportunidad para embarcarse.

¿CUÁL ES EL CRUCERO QUE RECORRERÁ 62 PAÍSES DURANTE 371 DÍAS?

El crucero Regatta es el encargado de realizar esta travesía de 371 días, luego de zarpar desde Roma bajo la operación de Explorations by Norwegian, división especializada en viajes de larga distancia de Norwegian Cruise Line. Su recorrido incluye 220 puertos distribuidos en 62 países y cinco continentes, lo que lo convierte en el itinerario continuo más largo registrado hasta ahora.

Con esta duración, el viaje supera el récord que tenía el Ultimate World Cruise de Royal Caribbean, cuya propuesta alcanzaba las 274 noches. La diferencia es de casi 100 noches y permite que la nueva travesía supere el año completo de navegación.

¿QUÉ LUGARES VISITARÁ EL REGATTA DURANTE EL VIAJE?

La embarcación pasará por regiones con paisajes, culturas y climas muy distintos. En Europa, el plan incluye ciudades y destinos como Santorini, Nápoles, Copenhague y Helsinki, con escalas tanto en el Mediterráneo como en el Báltico. Luego continuará por África, donde tendrá entre sus paradas a Cabo Verde, Ciudad del Cabo y Zanzíbar.

El recorrido también llegará a Asia mediante lugares como Hiroshima, Jeju, Colombo y Malé. En América, la ruta se extenderá desde Alaska hasta el Amazonas, uniendo territorios ubicados en extremos geográficos muy diferentes.

Crucero Regatta. | Foto: Explorations by Norwegian

¿CUÁNTO CUESTA VIAJAR Y QUÉ OPCIONES HAY PARA ESTANCIAS MÁS CORTAS?

El Regatta dispone de 348 camarotes y su viaje completo tiene un precio inicial de 129.990 dólares neozelandeses por persona, equivalente a unos 76.000 dólares estadounidenses. El monto contempla el alojamiento y las escalas, mientras que cada pasajero debe organizar sus actividades durante las visitas a los puertos.

Para quienes no pueden permanecer más de un año a bordo, la compañía ofrece itinerarios de menor duración. Uno de ellos se extiende por 19 noches e incluye Turquía, las islas griegas y Malta.

¿CUÁNDO PODRÁN EMBARCARSE QUIENES NO ALCANZARON EL PRIMER VIAJE?

La primera salida desde Roma ya comenzó, por lo que la oportunidad de sumarse a esta edición quedó atrás. Sin embargo, Explorations by Norwegian ya habilitó reservas para una nueva travesía de 367 días.

El próximo recorrido está programado para partir desde Australia en febrero de 2027 y tendrá características similares al actual, según informa Infobae. De esta manera, los viajeros que buscan una experiencia prolongada podrán acceder a otra oportunidad para recorrer decenas de destinos durante prácticamente todo un año.

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