La aparición de un inusual tiburón megaboca en la playa Negritos, en Talara (Piura), llamó la atención de los vecinos que caminaban por la zona el domingo 23 de noviembre. El hallazgo, registrado por el fotógrafo Moisés Prieto Álvarez, generó sorpresa por tratarse de una especie extremadamente rara en todo el mundo.

Minutos después, el ambiente cambió cuando varias personas se acercaron al ejemplar varado y comenzaron a cortarlo, sin esperar la intervención de especialistas ni considerar los riesgos sanitarios. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ LA APARICIÓN DE ESTE TIBURÓN ES UN HECHO TAN EXTRAORDINARIO?

El tiburón megaboca (Megachasma pelagios) es una de las criaturas marinas más difíciles de observar. Desde que fue identificado por primera vez en 1976, solo se han registrado menos de 300 avistamientos en todo el mundo, según el portal especializado FishBase. Esta escasez se debe a que habita en aguas profundas y mantiene patrones de comportamiento aún poco estudiados, lo que convierte cualquier encuentro con la especie en un suceso inusual para la ciencia. Por esta razón, la presencia del ejemplar en la costa piurana pudo haber ofrecido información relevante sobre su conducta, su desplazamiento y las circunstancias que llevan a algunos individuos a varar.

Según recoge el diario La República, Prieto Álvarez remarcó que, ante un hallazgo tan extraordinario, la población debió esperar la llegada de expertos, ya que se trataba de una especie protegida cuya integridad era fundamental para la investigación.

Tiburón Megaboca encontrado en la playa Negritos, en Talara (Piura). | Foto: Moisés Prieto Álvarez

¿QUÉ OCURRIÓ EXACTAMENTE EN LA PLAYA NEGRITOS?

De acuerdo con el fotógrafo Prieto, varias personas corrieron hacia el tiburón apenas lo divisaron y comenzaron a retirarle partes del cuerpo. “Más allá del hecho, esto muestra la falta de educación ambiental y la ausencia de protocolos frente a un hallazgo tan importante para la ciencia”, señaló el fotógrafo al difundir las imágenes en redes sociales.

A ello se sumó la falta de presencia de autoridades locales o de especialistas del Imarpe que alertaran sobre los peligros de manipular animales marinos varados. La institución recuerda que, en estos casos, se debe evitar el contacto y, sobre todo, no consumir su carne ni órganos por los riesgos sanitarios que representa. Sin esta orientación, el tiburón terminó depredado y se perdió la posibilidad de un análisis científico completo del ejemplar.

Tiburón Megaboca encontrado en la playa Negritos, en Talara (Piura). | Foto: Moisés Prieto Álvarez

ESTA ES LA HISTORIA SOBRE EL MEGALODÓN QUE HABITÓ MAR PERUANO DURANTE MILLONES DE AÑOS

El megalodón fue uno de los depredadores más imponentes que han existido y habitó los océanos del planeta, incluidas las aguas peruanas, hace más de 13 millones de años. Según Oceana, este gigantesco tiburón apareció durante el Mioceno y era descendiente de los tiburones caballa. Su tamaño estimado, que alcanzaba entre 15 y 20 metros, superaba con facilidad la longitud de un bus escolar.

Estudios citados por la revista Palaeontologia Electronica resaltan que sus enormes mandíbulas y dientes lo convirtieron en un símbolo de la paleontología marina. Aunque su extinción está comprobada, las investigaciones actuales buscan esclarecer aspectos de su biología y los factores que contribuyeron a su desaparición, entre ellos los cambios climáticos del pasado.

Esta es la historia sobre el megalodón que vivió en mar peruano durante millones de años. (Fuente: iStock)

