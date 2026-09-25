La presencia de un pez poco habitual en las aguas cercanas a Lima volvió a generar atención recientemente luego de que varios ejemplares fueran capturados en una zona próxima a la capital. El hallazgo ocurre en un escenario marcado por temperaturas elevadas del mar y por cambios importantes en la presencia de distintas especies a lo largo del litoral peruano. El registro fue difundido por Abraham Levy, conocido como el ‘hombre del tiempo’, y rápidamente despertó el interés de usuarios y pescadores, quienes también compartieron imágenes y reportes sobre ejemplares encontrados en otros puntos de la costa. Descubre qué especie fue capturada, por qué su aparición causa sorpresa y cómo luce el pez que vuelve a ser noticia frente a Lima.

¿QUÉ PEZ DE GRAN TAMAÑO FUE CAPTURADO FRENTE A LIMA?

El protagonista del reciente hallazgo es el wahoo, una especie cuyo nombre científico es Acanthocybium solandri. Se trata de un pez pelágico que habita diferentes regiones tropicales y subtropicales de los océanos y que forma parte de la familia Scombridae, a la que también pertenecen especies conocidas como los atunes y las caballas.

El reporte fue realizado por Abraham Levy mediante una publicación difundida el 23 de septiembre. Según explicó, los ejemplares habían sido capturados el día anterior frente a las islas Hormigas de Afuera. El especialista destacó que el wahoo está relacionado principalmente con las aguas cálidas del norte de la costa peruana.

“Wahoo. Especie de aguas calientes propia del norte de la costa peruana”, escribió Levy al compartir las imágenes de los ejemplares y señalar que la temperatura marina en la zona era de 24 °C, según recoge Infobae.

Wahoo. | Foto: @hombredeltiempo

¿POR QUÉ LLAMA LA ATENCIÓN SU PRESENCIA EN EL MAR DE LIMA?

El wahoo era considerado prácticamente ausente de las aguas limeñas desde la década de 1980. En julio de 2026, Levy ya había informado sobre la captura de un ejemplar en la costa de la capital y recordó que la presencia anterior de esta especie había coincidido con el Fenómeno El Niño de 1983.

El wahoo suele encontrarse en aguas de entre 20 °C y 30 °C y su presencia aumenta cuando el agua supera los 24 °C, temperatura registrada en el punto señalado por Levy.

¿A QUÉ DISTANCIA DE LIMA Y DE LA COSTA FUERON ENCONTRADOS?

El reporte principal ubica las capturas a 34 millas náuticas de Lima, pero publicaciones de personas señalaron encuentros en áreas más próximas al litoral. Raúl Perales, usuario de X, compartió una fotografía de un ejemplar y afirmó que uno había sido capturado cerca de Pucusana.

Posteriormente, el mismo usuario sostuvo que algunos peces ya se encontraban frente a Santa María, a unas ocho millas de la costa. “Ya está más cerca, a solo 8 millas frente a Santa María... esos días del agua a 23°C entran hasta acá”, comentó.

Otro usuario afirmó que la especie llevaba alrededor de 45 días en la zona y que no se reportaba frente a Lima desde los años 80. Estas afirmaciones corresponden a publicaciones de usuarios y complementan el reporte realizado por Levy.

Hombre con un wahoo en mano. | Foto: @rpdelsolar

¿QUÉ OTROS CAMBIOS SE HAN OBSERVADO EN LAS ESPECIES MARINAS?

La aparición del wahoo se suma a otros cambios reportados recientemente en la disponibilidad de especies pesqueras frente a la costa peruana. Durante agosto, información del terminal pesquero del Callao señaló un aumento en la llegada de productos procedentes de zonas norteñas.

Entre las especies mencionadas estuvieron la señorita, procedente de Parachique; el trapo, conocido también como pámpano blanco; y el machete de hebra, proveniente de Tumbes.

“Ahora, por el fenómeno que estamos viviendo ahora, está comenzando a aparecer en mayor cantidad, mayor volumen”, señaló una representante del área de control de calidad.

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