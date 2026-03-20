Por Redacción EC

El hockey sobre hielo se ha convertido en uno de los deportes más populares en el mundo, principalmente en la temporada de invierno, en la que tanto aficionados como deportistas de Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Rusia y República Checa suelen practicarlos. De hecho, la National Hockey League (NHL) es considerada la liga más importante a nivel mundial y una de las cuatro principales competiciones profesionales de Norteamérica, pese a las interrupciones laborales que ha enfrentado a lo largo de su historia. En ese contexto, en redes sociales se volvió viral un gol que ha llamado la atención de los fanáticos durante una tanda de penales entre Dynamo Moscú y Spartak Moscú en una disputada competencia. Esto ha generado, sin dudas, que los comentaristas deportivos califiquen esta espectacular definición como la mejor en el siglo y que será recordada por muchos años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.