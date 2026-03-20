El hockey sobre hielo se ha convertido en uno de los deportes más populares en el mundo, principalmente en la temporada de invierno, en la que tanto aficionados como deportistas de Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Rusia y República Checa suelen practicarlos. De hecho, la National Hockey League (NHL) es considerada la liga más importante a nivel mundial y una de las cuatro principales competiciones profesionales de Norteamérica, pese a las interrupciones laborales que ha enfrentado a lo largo de su historia. En ese contexto, en redes sociales se volvió viral un gol que ha llamado la atención de los fanáticos durante una tanda de penales entre Dynamo Moscú y Spartak Moscú en una disputada competencia. Esto ha generado, sin dudas, que los comentaristas deportivos califiquen esta espectacular definición como la mejor en el siglo y que será recordada por muchos años. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUE EL GOL CALIFICADO COMO EL MEJOR DE LA HISTORIA EN LA COMPETENCIA DE HOCKEY SOBRE HIELO?

Hace unos días, en el Megasport Sport Palace de Moscú se vivió uno de los partidos más emocionantes del año, cuando Dynamo Moscú y Spartak Moscú se enfrentaron en una intensa competencia de hockey sobre hielo en la Kontinental Hockey League (KHL). De esta manera, en una definición de penales, el jugador de Dynamo, Semyon Der-Arguchintsev, se encargó de otorgarle la victoria por 4-3 frente a su histórico rival. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los medios deportivos y los seguidores fue la espectacular definición que combinó habilidad y destreza, con un lanzamiento del disco que sorprendió por detrás al portero Artyom Zagidulin, conforme comparte Infobae. Este momento ha generado la reacción de los fanáticos en las redes sociales, quienes calificaron esta jugada como “sacado de un videojuego”. “A máxima velocidad. No hay palabras para describirlo”, “Posiblemente es el mejor gol de la historia” y “Si Messi jugara al hockey sobre hielo”, escribieron.

JUSTIN WATSON ROMPE UN RÉCORD AL NOQUEAR EN POCOS SEGUNDOS A SU RIVAL EN UN EVENTO BKFC

A través de las plataformas oficiales de Bare Knuckle FC, se dio a conocer que Justin Watson marcó un nuevo récord al noquear a Cole Ferrell en apenas 2.9 segundos. En el evento BKFC 69, que se desarrolló en Atlanta el pasado 6 de diciembre de 2024, el luchador impactó con el puño derecho a su rival, quien cayó a la lona ni bien inició el combate, lo que generó la ovación tanto de los comentaristas como del público asistente.

Por su parte, el árbitro Bryan Miner detuvo el combate de inmediato, pese a que Cole hacia lo posible por seguir en competencia. De esta manera, esto le permitió al atleta ostentar el título del nocaut más rápido en la historia de la organización. Es importante mencionar que, previamente a este combate, Watson fue derrotado en dos ocasiones seguidas por noqueo técnico en el primer asalto en 2023, conforme indica las estadísticas de la organización.



