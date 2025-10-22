Globalmente, la exigencia física evidenciada mediante la práctica de diversos deportes, tiende a llamar la atención, pero pocos tan virales como aquel que cuenta con su propio campeonato mundial. Hoy vamos a referirnos al evento que consiste en saltar a la comba, y cuya cuerda permite desarrollar habilidades actualmente reguladas por organismo rector internacional, generando así gran expectativa entre quienes recién lo conocen gracias a las redes sociales.

ASÍ SE DISPUTÓ UNA EDICIÓN MÁS DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE SALTO A LA COMBA QUE ES VIRAL EN REDES

Entre fines de julio e inicios de agosto 2025, una nueva edición más de curioso evento, terminó llevándose a cabo en ciudad japonesa, generando así que cientos de jóvenes, y bajo diversas modalidades, terminen compitiendo por erigirse como el mejor saltando a la comba.

Con respecto a campeonato que evalúa la destreza de los participantes, y es regulado por parte del International Jump Rope Union (IJRU), te contamos que Kawasaki fue la urbe donde se disputaron las respectivas rondas de un deporte de competición hoy altamente difundido gracias a las redes sociales.

Según lo precisa la propia organización del evento, el salto a la cuerda como tal ya cuenta con más de 50 años de practicado, y aunque aún no forma parte de los Juegos Olímpicos, la intención es que termine siendo incluido siendo deporte a partir del cual se evalúan diversas destrezas físicas.

A propósito de la viralización en redes, resulta importante destacar que la comba se ha vuelto muy popular entre los japoneses, y actualmente hasta los niños lo experimentan en clases de educación física, por ejemplo, y parques de ciudades donde dicha actividad física gana mayor notoriedad.

LAS PRUEBAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS QUE SON EVALUADAS POR EL IJRU DURANTE CADA CAMPEONATO MUNDIAL DE SALTO A LA COMBA

Speed

- Modalidad que consiste en realizar el máximo número de saltos en un tiempo determinado, y que suele oscilar entre los 30 y 60 segundos o 3 minutos.

Double Dutch

- Modalidad que consiste en que dos personas logren girar dos cuerdas al mismo tiempo, mientras otros del mismo equipo realizan los saltos.

Triple Under

- Modalidad que consiste en pasar la cuerda 3 veces bajo los pies del participante, y en un solo salto.

Freestyle

- Modalidad similar a la danza sincronizada, y donde los atletas realizan coreografías mientras saltan y llevan a cabo trucos.

Rutinas por equipo

- Modalidad similar al freestyle, y donde se combinan saltos sincronizados, relevos, acrobacias, entre otros movimientos que impliquen trabajo grupal.

Doble combo

- Modalidad conocida como el “double dutch freestyle”, y en el cual además de saltos, se evalúa una sesión de danza libre.