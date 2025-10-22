Luis Carlo Merino
Luis Carlo Merino

Globalmente, la exigencia física evidenciada mediante la práctica de diversos , tiende a llamar la atención, pero pocos tan virales como aquel que cuenta con su propio campeonato mundial. Hoy vamos a referirnos al evento que consiste en saltar a la comba, y cuya cuerda permite desarrollar habilidades actualmente reguladas por organismo rector internacional, generando así gran expectativa entre quienes recién lo conocen gracias a las redes sociales.

ASÍ SE DISPUTÓ UNA EDICIÓN MÁS DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE SALTO A LA COMBA QUE ES VIRAL EN REDES

Entre fines de julio e inicios de agosto 2025, una nueva edición más de curioso evento, terminó llevándose a cabo en ciudad japonesa, generando así que cientos de jóvenes, y bajo diversas modalidades, terminen compitiendo por erigirse como el mejor saltando a la comba.

Con respecto a campeonato que evalúa la destreza de los participantes, y es regulado por parte del (IJRU), te contamos que Kawasaki fue la urbe donde se disputaron las respectivas rondas de un deporte de competición hoy altamente difundido gracias a las redes sociales.

Según lo precisa la propia organización del evento, el salto a la cuerda como tal ya cuenta con más de 50 años de practicado, y aunque aún no forma parte de los Juegos Olímpicos, la intención es que termine siendo incluido siendo deporte a partir del cual se evalúan diversas destrezas físicas.

A propósito de la viralización en redes, resulta importante destacar que la comba se ha vuelto muy popular entre los japoneses, y actualmente hasta los niños lo experimentan en clases de educación física, por ejemplo, y parques de ciudades donde dicha actividad física gana mayor notoriedad.

LAS PRUEBAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS QUE SON EVALUADAS POR EL IJRU DURANTE CADA CAMPEONATO MUNDIAL DE SALTO A LA COMBA

  • Speed

- Modalidad que consiste en realizar el máximo número de saltos en un tiempo determinado, y que suele oscilar entre los 30 y 60 segundos o 3 minutos.

  • Double Dutch

- Modalidad que consiste en que dos personas logren girar dos cuerdas al mismo tiempo, mientras otros del mismo equipo realizan los saltos.

  • Triple Under

- Modalidad que consiste en pasar la cuerda 3 veces bajo los pies del participante, y en un solo salto.

  • Freestyle

- Modalidad similar a la danza sincronizada, y donde los atletas realizan coreografías mientras saltan y llevan a cabo trucos.

  • Rutinas por equipo

- Modalidad similar al freestyle, y donde se combinan saltos sincronizados, relevos, acrobacias, entre otros movimientos que impliquen trabajo grupal.

  • Doble combo

- Modalidad conocida como el “double dutch freestyle”, y en el cual además de saltos, se evalúa una sesión de danza libre.

TAGS