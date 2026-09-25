Coreano canta “Gangnam Style” en español y su interpretación causa furor en todo el mundo | Composición EC: @yosoysangg / officialpsy (YouTube)
Coreano canta “Gangnam Style” en español y su interpretación causa furor en todo el mundo | Composición EC: @yosoysangg / officialpsy (YouTube)
Por José Templo

“Gangnam Style” volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, esta vez gracias a una inesperada adaptación al español que permite conocer qué dice realmente una de las canciones más famosas de la última década. Sang Won Kim, creador de contenido surcoreano, decidió llevar el recordado tema de PSY al español para que los hispanohablantes pudieran comprender y cantar su letra, una propuesta que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios en TikTok e Instagram. Su interpretación no solo recuperó una canción que marcó la cultura pop mundial, sino que también despertó curiosidad entre quienes durante años bailaron al ritmo del famoso “caballito” sin conocer el significado de sus palabras. Conoce todos los detalles de esta particular versión de “Gangnam Style”.

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