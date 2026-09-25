“Gangnam Style” volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, esta vez gracias a una inesperada adaptación al español que permite conocer qué dice realmente una de las canciones más famosas de la última década. Sang Won Kim, creador de contenido surcoreano, decidió llevar el recordado tema de PSY al español para que los hispanohablantes pudieran comprender y cantar su letra, una propuesta que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios en TikTok e Instagram. Su interpretación no solo recuperó una canción que marcó la cultura pop mundial, sino que también despertó curiosidad entre quienes durante años bailaron al ritmo del famoso “caballito” sin conocer el significado de sus palabras. Conoce todos los detalles de esta particular versión de “Gangnam Style”.

¿QUIÉN ES SANG WON KIM, EL COREANO QUE INTERPRETÓ “GANGNAM STYLE” EN ESPAÑOL?

Sang Won Kim es un creador de contenido surcoreano que mantiene presencia en Instagram como @holayosoysang y en TikTok como @yosoysangg. Además de producir videos, desarrolla contenido sobre el aprendizaje del coreano y brinda clases de nivel básico.

Recientemente, decidió adaptar al español “Gangnam Style”, el famoso éxito de PSY que millones de personas escucharon y bailaron durante años sin comprender necesariamente su letra. Su propuesta buscó trasladar la canción al español sin perder el sentido de la composición original.

El video alcanzó una amplia repercusión. En Instagram, el reel superó los 1.500 “me gusta”, mientras que en TikTok consiguió más de 500.000 likes y pasó los 10.000 comentarios. Kim celebró el resultado al describirlo como “genuinamente el mejor video que he hecho en mi vida”.

La publicación coincidió con un nuevo impulso de “Gangnam Style” en redes sociales, luego de que el videoclip superara los 6.000 millones de reproducciones en YouTube, según The Korea Times. La adaptación de Kim se sumó así a los nuevos contenidos surgidos alrededor del histórico tema.

¿QUÉ DICE LA LETRA DE “GANGNAM STYLE” EN ESPAÑOL?

Oppa es Gangnam Style / Gangnam Style

Una chica cálida y humana durante el día / una chica con clase que sabe disfrutar una taza de café / una chica cuyo corazón se calienta cuando llega la noche / esa clase de chica.

Soy un chico / un chico tan cálido como tú durante el día / un chico que toma su café antes de que se enfríe / un chico cuyo corazón explota cuando llega la noche / esa clase de chico.

Hermosa, adorable / sí, tú, hey / sí, justo tú, hey / ahora vayamos hasta el final.

Oppa es Gangnam Style / Gangnam Style / eh, sexy lady / Gangnam Style / eh, eh, eh, eh, eh.

Una chica que parece inocente pero sabe divertirse cuando juega / una chica que se suelta el cabello cuando llega el momento / una chica que se cubre pero es más sexy que una que lo muestra todo / esa clase de chica.

Soy un chico / un chico que parece tranquilo pero sabe divertirse cuando juega / un chico que se vuelve loco en el momento indicado / un chico con más ideas que músculos / esa clase de chico.

Hermosa, adorable / sí, tú, hey / sí, justo tú, hey / ahora vayamos hasta el final.

Oppa es Gangnam Style / Gangnam Style / eh, sexy lady / Gangnam Style / eh, eh, eh, eh, eh.

Por encima del hombre que corre está el hombre que vuela / nena, soy un hombre que sabe una o dos cosas.

Oppa es Gangnam Style / eh, sexy lady / Gangnam Style / eh, eh, eh, eh, eh.

¿POR QUÉ “GANGNAM STYLE” SE CONVIRTIÓ EN UN FENÓMENO MUNDIAL?

PSY, nombre artístico de Park Jae-sang, lanzó “Gangnam Style” en julio de 2012 y rápidamente convirtió su peculiar propuesta musical y visual en un fenómeno internacional. La producción combinó música pop electrónica con una coreografía que se hizo famosa por imitar los movimientos de un jinete sobre un caballo, según recuerda Infobae.

El éxito también marcó un momento histórico para YouTube, ya que su videoclip fue el primero en superar los 1.000 millones de reproducciones. Más de una década después, la canción continúa apareciendo en nuevos contenidos digitales, demostrando que su impacto permanece vigente.

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