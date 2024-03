Sin lugar a dudas, Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal son los clubes más representativos del Perú, especialmente porque son los equipos que tienen más de 20 trofeos nacionales en sus palmarés. Estas premisas hacen que las tres escuadras entren en el debate de cuál tiene mayor popularidad o es el más grande del fútbol peruano.

Si bien dentro del Perú existen opiniones divididas y bien argumentadas sobre este tema, en el extranjero sucede algo distinto. Por ejemplo, recientemente, unos fanáticos argentinos fueron consultados sobre qué club peruano consideran como el más grande y sus respuestas remecieron las redes sociales.

¿CUÁL ES EL EQUIPO MÁS GRANDE DE PERÚ, SEGÚN HINCHAS ARGENTINOS?

El medio digital “Punto Fútbol” abordó a algunos hinchas del Club Atlético Talleres de Córdoba en las afueras del estadio Mario Alberto Kempes y les preguntó cuál es el equipo de Perú al que consideran como el más grande de dicho país.

Entre las respuestas, sorprendió que sean mencionados Sporting Cristal y Alianza Lima, tres veces cada uno, y que Universitario no tenga ninguna mención. Incluso un fanático fue sincero al mencionar que no conoce a ninguno de Perú.

Aquellos que señalaron al equipo rimence como el más grande, argumentaron que era porque es el único que conocen o recuerdan. “Sporting Cristal, lo único que conozco, así que no tengo la más p*ta idea. No queda de otra”, comentó uno. “No me acuerdo el nombre ahora, pero es una camiseta celeste. Sporting Cristal, sí. Es uno de los equipos más grandes de Perú”, indicó otro.

Por el lado de los argentinos que pronunciaron el nombre de la institución blanquiazul, explicaron que era porque tiene una grandeza como River Plate en Argentina. Asimismo, indicaron que el hecho de tener el nombre de la capital peruana en su nombre lo vuelve grande. “Aunque tenga mucha polémica, Alianza Lima para mí”, “Porque es el más grande como River acá en Argentina” y “Porque ‘Lima’, el nombre, nada más” fueron los comentarios expresados.

Tras la publicación de las respuestas de los argentinos en un vídeo de TikTok, muchos fanáticos peruanos que se toparon con el contenido sostuvieron que los argentinos piensan que Sporting Cristal es grande debido a que llegó a ser subcampeón de la Copa Libertadores y porque ha sido competitivo internacionalmente.

Otros comentaron que se mencionó a Alianza Lima porque su camiseta tiene un parecido al que usan los hinchas de Talleres. Tampoco pasó desapercibido en la bandeja de comentarios que no se haya mencionado a Universitario de Deportes, puesto que es el club con más trofeos nacionales del Perú.

¿CUÁL ES EL MEJOR EQUIPO PERUANO, SEGÚN LA CONMEBOL?

Pese a que ganó su título número 27 en el 2023, Universitario no es el mejor equipo peruano en el último ranking de clubes sudamericanos compartido por la Conmebol.

Según el listado, Sporting Cristal, club que no pudo llegar a la final nacional el año pasado, es el que mejor se posiciona tras ubicarse en la casilla 34. Detrás de los celestes se encuentran la ‘U’ (42), Melgar de Arequipa ( 44) y Alianza Lima (52).

Cabe destacar que este ranking de basa en el recuento histórico de las participaciones de los equipos en Copa Libertadores y Sudamericana.