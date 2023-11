Carlos Guerra o más conocido como ‘Tío Lenguado’, así lo conocen al youtuber que se volvió viral en la pandemia tras mostrar sus creativas recetas de platos marinos. Gracias a la particular forma que tiene de cocinar, y a la simpatía que muestra en cada uno de sus contenidos, dicho personaje ha sabido ganarse el corazón de gran parte de los peruanos. En este contexto, en una reciente entrevista, él confesó cuánto ganó por el tercer video que hizo.

Cuánto ganó el ‘Tío Lenguado’ en su tercer video en Youtube que hizo durante la pandemia

En una conversación con el programa NDG, el ‘Tío Lenguado’ habló de diferentes temas. Entre estos, él fue consultado sobre cómo comenzó su carrera como youtuber. Guerra confesó que ganó 300 dólares por su tercer video.

“Luego de eso, mi hijo me preguntó si podía hacer otro video. Ya, pues, le comenté. Luego de una semana me dijo si quería comprarme algo. Yo te lo pago me dijo. Me compró un Longboards que cuesta 500 dólares. Mi hijo me dijo que lo pagaba. Luego me mostró la monetización y se vio que habíamos ganado 8 mil dólares y todavía no se acababa el mes”, dijo el famoso personaje de YouTube.

Asimismo, el ‘Tío Lenguado’ añadió: “Al final tranzamos en porcentajes, y no fue 50-50. No puedo decir cuánto quedó al final. La cuestión es que los videos fueron un boom y, al ver la monetización, me di cuenta que ganaba más que el gerente general de la mina en la que trabajaba”.

¿Cómo fue la inauguración del primer restaurante del ‘Tío Lenguado’ en Piura?

En junio de este año, en medio de gran expectativa, el ‘Tío Lenguado’ abrió su primer restaurante en Piura llamado “Tío Lenguado Ceviches”, situado en el parque Bello Horizonte. La inauguración se llevó a cabo el 9 de dicho mes y mediante un video mostró cómo la vivió con sus clientes. El empresario rompió en llanto por conseguir su sueño a los 64 años.

Asimismo, el concepto del restaurante será de “cocina abierta”, por lo que los comensales tendrán la posibilidad de ver cómo se prepara la comida en vivo. Además, el youtuber manifestó que le gustaría poder interactuar con sus clientes y grabar videos con ellos con el objetivo de entretenerlos y hacerlos sentir como en casa.

Finalmente, el peruano reveló que este proceso no fue nada fácil, ya que constantemente lo tenía preocupado por varios meses. “Estoy emocionado. Es increíble el cariño de la gente. Es increíble lo que está pasando. Gracias a la gente de Piura, gracias, seguidores, de verdad que estoy emocionado. Cuando me pidan una foto, un video, nunca diré que no”, sostuvo.

¿Qué le dijeron sus seguidores tras la inauguración de su primer restaurante?

Además, los usuarios felicitaron al influencer por realizar junto a su familia un emprendimiento peruano y le desearon muchos éxitos. “Su humildad hace que todos lo quieran conocer, muchas felicidades y buenas vibras, nunca es tarde para emprender sus sueños”, “Qué rica vibra”, “Felicidades, nunca es tarde, pronto viajaré desde Chile”, “Felicitaciones’ Tío Lenguado’, se lo merece”, fueron unos de los comentarios de los seguidores en YouTube.

