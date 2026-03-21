La salud de más de 6 millones de personas a nivel global, hoy logra verse afectada debido a una enfermedad de Parkinson que si bien no tiene cura, puede llegar a controlarse gracias al uso de diversos fármacos. Con respecto a precisamente el tratamiento de dicha afección cerebral, te revelamos los detalles entorno a sorprendente hallazgo realizado por parte de científicos escoceses, y que figura asociado a innovador método cuya eficacia radica en la transformación de botellas de plástico usadas para mejorar calidad de vida de quienes lo padecen.

BOTELLAS DE PLÁSTICO TRANSFORMADAS EN MEDICAMENTO PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE PARKINSON, SEGÚN REVELADOR ESTUDIO

Con el transcurrir del tiempo, la medicina ha puesto en evidencia que la tecnología puede resultar de mucha ayuda para el tratamiento de diversas afecciones, siendo ahora la enfermedad de Parkinson aquel mal cuyo tratamiento podría potenciarse gracias a medicamento fabricado a partir del uso de botellas plásticas.

De acuerdo a la información revelada mediante estudio publicado en Nature Sustainability, y a cargo de científicos de la Universidad de Edimburgo, es la “primera vez que se ha diseñado un proceso biológico natural para convertir los residuos plásticos en un tratamiento para una enfermedad neurológica”.

“Esta investigación demuestra el enorme potencial de la ingeniería biológica para abordar algunos de los desafíos más acuciantes de la sociedad”, refiere Charlotte Deane como presidente ejecutiva del UK Research and Innovation (UKRI) que financió proyecto junto al Industrial Biotechnology Innovation Centre (IBioIC), expresando además que el equipo de dicha casa de estudios escocesa “ha demostrado cómo el carbono que de otro modo se perdería en vertederos o contaminaría, puede transformarse en productos de alto valor que mejoran la calidad de vida”.

De esta forma, el hallazgo certifica que como método para tratar la enfermedad de Parkinson mediante la transformación de botellas de plástico, se busca aprovechar el poder de las bacterias posconsumo en L-DOPA, el medicamento de primera línea con el cual el trastorno neurológico termina controlándose.

¿EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE PARKINSON CONLLEVA A UN TRATAMIENTO MÁS EFECTIVO? ESTO REVELA ESPECIALISTA DEL INCN

Diversos son los especialistas que recomiendan la detección temprana como método para tratar de manera efectiva las reacciones asociadas a afecciones como el párkinson.

Es así como desde el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), y mediante el jefe del Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas, Rafael Suárez, se promueve la buena calidad de vida de las personas que lo padecen, y enfatiza en la importancia de poder recibir diagnóstico previo para combatirlo.

“Esto no solo ayuda a retrasar la progresión de la enfermedad, sino que también disminuye el riesgo de complicaciones a largo plazo”, refiere dicho especialista entorno a la detección temprana como acción particular recomendada a fin de tratar con éxito cada uno de los siguientes síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson:

SÍNTOMAS MOTORES

- Lentitud de movimientos

- Temblor

- Movimientos involuntarios

- Rigidez

- Dificultad para andar

- Pérdida del equilibrio

SÍNTOMAS NO MOTORES

- Deterioro cognitivo

- Trastornos mentales

- Demencia

- Trastornos del sueño

- Dolor

- Alteraciones sensoriales