Por Redacción EC

La salud de más de 6 millones de personas a nivel global, hoy logra verse afectada debido a una enfermedad de Parkinson que si bien no tiene cura, puede llegar a controlarse gracias al uso de diversos fármacos. Con respecto a precisamente el tratamiento de dicha afección cerebral, te revelamos los detalles entorno a sorprendente hallazgo realizado por parte de científicos escoceses, y que figura asociado a innovador método cuya eficacia radica en la transformación de botellas de plástico usadas para mejorar calidad de vida de quienes lo padecen.

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