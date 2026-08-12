Durante años, una de las mayores promesas del patinaje artístico estadounidense fue admirada por su talento y su capacidad para desafiar los límites de la disciplina. Hablamos de Tonya Harding, cuya carrera dio un giro inesperado debido a que se vio involucrada en el ataque contra su principal rival, Nancy Kerrigan, antes de los Juegos Olímpicos de Lillehammer. La investigación destapó un plan para impedir que Kerrigan compitiera y convirtió a Harding en el rostro de un escándalo que acaparó la atención de todo Estados Unidos. Desde entonces, su nombre quedó asociado a la polémica, mientras su historia abandonaba las pistas para instalarse en la cultura popular. Décadas después, Los Simpson también se encargó de convertir aquel episodio en una de las parodias más recordadas sobre la controvertida patinadora. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉN FUE TONYA HARDING?

Harding creció en Portland, Oregón, dentro de una familia inestable. Su madre, Lavona Golden, la sometió a un trato abusivo y la situación económica obligaba a confeccionar sus trajes de competencia a mano. Desde los tres años, el patinaje fue su refugio. También aprendió de su padre a cazar y reparar motores, aunque él permaneció pocos años en casa.

Su talento apareció pronto. En 1989 ganó Skate América y en 1991 consiguió el campeonato estadounidense. Ese año se convirtió en la primera estadounidense en ejecutar un triple Axel en competencia. También realizó dos en un mismo torneo y terminó segunda en el Mundial.

¿QUIÉN FUE NANCY KERRIGAN PARA TONYA HARDING?

Los medios presentaron a ambas como personajes opuestos. Kerrigan proyectaba elegancia, tenía importantes patrocinadores y lucía diseños de Vera Wang, mientras Harding aparecía con una imagen mucho más alejada de los estándares tradicionales del patinaje artístico. El contraste también reflejaba las diferencias económicas y sociales que rodeaban a ambas competidoras. En 2014, Harding resumió aquella distancia con una frase contundente: “Nancy era una princesa y yo era un montón de mi*rda”.

La rivalidad entre ambas terminó adquiriendo una dimensión mucho mayor cuando sus carreras coincidieron en uno de los momentos más importantes del patinaje estadounidense.

Nancy Kerrigan, patinadora olímpica.

¿CÓMO PASÓ TONYA HARDING DE FIGURA DEL PATINAJE A VILLANA MUNDIAL?

El 6 de enero de 1994, Nancy Kerrigan fue atacada al salir de la pista del Cobo Arena, en Detroit. Un hombre la golpeó en la pierna derecha con un bastón telescópico de 53 centímetros. El objetivo era dejarla fuera de los Juegos Olímpicos de Lillehammer. Las imágenes de Kerrigan en el suelo, mientras preguntaba “¿por qué?, ¿por qué yo?”, fueron difundidas una y otra vez por la televisión estadounidense.

La investigación llevó hasta Jeff Gillooly, entonces esposo de Harding, y al guardaespaldas Shawn Eckhardt. Gillooly se declaró culpable y aceptó colaborar con las autoridades, mientras otros involucrados también fueron detenidos. A pesar del escándalo, Harding todavía podía competir en Lillehammer, donde compartiría la delegación estadounidense con Kerrigan, quien había sido incorporada a la competencia pese a no haber podido participar en el campeonato nacional debido a su lesión.

En Noruega, el caso continuó rodeando a ambas patinadoras. Durante el programa corto, uno de los cordones del patín de Harding se rompió. Entre lágrimas, mostró el problema a los jueces y pidió volver a realizar su presentación. La solicitud fue aceptada y terminó octava en esa parte de la competencia. Kerrigan, en cambio, completó una destacada participación y consiguió la medalla de plata, mientras Harding finalizó en el octavo lugar.

Fue después de los Juegos cuando llegaron las consecuencias definitivas para Harding. De regreso en Estados Unidos, aceptó un acuerdo con los fiscales y se declaró culpable de obstrucción a la justicia por haber ocultado información relacionada con el ataque. Recibió tres años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de 160.000 dólares. Posteriormente, la Asociación de Patinaje Artístico de los Estados Unidos (USFSA) la expulsó de por vida. Tenía apenas 23 años y su carrera deportiva había quedado prácticamente destruida, según recuerda Infobae.

(Foto:Reuters)

¿CÓMO TERMINÓ SU HISTORIA EN LOS SIMPSON?

El escándalo convirtió a Harding en uno de los personajes más reconocibles de la polémica deportiva estadounidense. Su imagen fue utilizada durante años como referencia a la trampa y llegó incluso a la política y al entretenimiento.

Los Simpson también aprovechó esa fama. En uno de sus episodios, Harding aparece dentro de una nave espacial que abandona la Tierra con una barra de hierro en la mano, junto a otras figuras polémicas de la cultura estadounidense. La caricatura consolidó una imagen que ya se había instalado en el imaginario popular.

En 2017, la película ‘I, Tonya’ presentó una mirada diferente sobre su vida. La cinta mostró la violencia familiar y de pareja que atravesó Harding y planteó una historia mucho más compleja que la simple imagen de una villana deportiva.

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