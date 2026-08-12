De ídolo deportivo a villana mundial: la historia que terminó inspirando un meme de Los Simpson | Foto: Getty Images
De ídolo deportivo a villana mundial: la historia que terminó inspirando un meme de Los Simpson | Foto: Getty Images
Por José Templo

Durante años, una de las mayores promesas del patinaje artístico estadounidense fue admirada por su talento y su capacidad para desafiar los límites de la disciplina. Hablamos de Tonya Harding, cuya carrera dio un giro inesperado debido a que se vio involucrada en el ataque contra su principal rival, Nancy Kerrigan, antes de los Juegos Olímpicos de Lillehammer. La investigación destapó un plan para impedir que Kerrigan compitiera y convirtió a Harding en el rostro de un escándalo que acaparó la atención de todo Estados Unidos. Desde entonces, su nombre quedó asociado a la polémica, mientras su historia abandonaba las pistas para instalarse en la cultura popular. Décadas después, Los Simpson también se encargó de convertir aquel episodio en una de las parodias más recordadas sobre la controvertida patinadora. A continuación, te contamos todos los detalles.

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