En los últimos años, las redes sociales se han consolidado como algunas de las plataformas más populares a nivel mundial, gracias a los millones de imágenes y videos virales que atraen la atención de los usuarios. De hecho, suelen acumular múltiples vistas y reproducciones debido a las particularidades de los clips. Así, en esta ocasión, una curiosa historia ha sorprendido a los internautas luego de que un olivo de más de 1 700 años de antigüedad fuera reconocido como el más longevo de España. Este árbol habría sido plantado durante el Imperio romano y, hasta la actualidad, continúa produciendo aceitunas de gran calidad, conservando una tradición agrícola ancestral. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

ÁRBOL DE OLIVO DE MÁS DE 1 700 AÑOS SIGUE DANDO ACEITUNAS EN ESPAÑA

Se trata de la Farga del Arión, ubicada en Ulldecona, Tarragona (España), considerada uno de los árboles más antiguos del país durante la época romana, con más de 1 700 años de antigüedad. Pese al paso del tiempo, sus aceitunas, junto con las de otros 150 olivos milenarios, se utilizan para elaborar hasta ahora el aceite Farga Milenaria, un producto que mantiene viva una tradición agrícola ancestral.

Asimismo, este olivo destaca por sus dimensiones: cuenta con un tronco de 8,03 metros de perímetro y alcanza los 6,5 metros de altura. Además, forma parte del Museo Natural de Olivos Milenarios del Territorio Sénia, que reúne ejemplares de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Con más de 1 700 años de antigüedad, supera al Dragón Milenario de Tenerife, cuya edad se estima entre 800 y 1 000 años, conforme comparte AS.

LA HISTORIA DE UNA JOVEN QUE DESAFIÓ A LA NASA Y SE PREPARA PARA UNA EXPLORACIÓN EN MARTE

Según SpaceDaily, Claire Parfitt, con 14 años, intentó acercarse a la NASA en busca de una oportunidad laboral que le permitiera ganar experiencia laboral, pero su solicitud fue rechazada. Lejos de abandonar su objetivo, la joven mantuvo su interés por la exploración espacial y continuó desarrollándose profesionalmente en este ámbito. Así, con 17 años, logró conseguir una oportunidad laboral temporal en el National Space Centre de Leicester, donde participó en la preparación de piezas para una exposición. Entre ellas se encontraba un inodoro utilizado en el espacio y el traje de la astronauta Helen Sharman.

Asimismo, en declaraciones para la BBC, Parfitt recuerda con gran entusiasmo esta labor, especialmente por el particular diseño de este dispositivo, creado para funcionar en condiciones fuera de la Tierra. Es importante mencionar que, actualmente, la mujer de 42 años trabaja en el desarrollo y análisis de tecnologías destinadas a futuras misiones a Marte. Además, integra un grupo internacional dedicado a coordinar iniciativas de exploración y estudiar las condiciones necesarias para establecer una eventual presencia humana en el planeta rojo, conforme comparte La Nación.

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