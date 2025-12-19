El fútbol peruano no deja de sorprender a sus seguidores cada vez más, desde su nivel más amateur hasta la Liga 1, ya sea con los particulares nombres que tienen sus jugadores o los clubes, como Piratas FC, Juan Pablo II, entre otros. En esta oportunidad, la historia de un club ha llamado la atención no solo de la prensa local, sino también de medios internacionales, debido a las similitudes que guarda su nombre con el de un reconocido equipo francés: Perú San Germán. Este club peruano originario del distrito de San Martín de Porres se hizo viral en las redes sociales por ascender a la liga distrital de la Copa Perú 2026, con el objetivo de ascender de manera progresiva al fútbol profesional y competir al mismo nivel que grandes clubes, tal como lo hace el PSG de Francia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

HISTORIA DE PERÚ SAN GERMÁN, EQUIPO PERUANO QUE BUSCA ASCENDER AL FÚTBOL PROFESIONAL

Hace unos días, el Perú San Germán se hizo viral una vez más en las redes sociales por ascender a la Primera División de la Liga Distrital para la Copa Perú 2026 y tener similitudes con el PSG que se replican en su vestimenta y hasta en el escudo. De acuerdo con De Chalaca, el conjunto limeño se originó en la urbanización San Germán, ubicado en el distrito de San Martín de Porres en marzo de 2015 bajo el nombre de Deportivo San Germán. Sin embargo, el nombre daría un giro radical gracias a la idea de un niño de la categoría 2008, quien propuso que el club adopte un nombre inspirado en el PSG de Francia.

🇵🇪 Attenzione sulle Ande.

L’inventiva incaica al massimo livello.



Perù San Germain, promosso alla Primera Division.



Ovviamente non si tratta della massima serie nazionale, ma di quella distrettuale, ma l’ambizione è viva. pic.twitter.com/UBeqwGUM3C — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) December 14, 2025

Es así que, la directiva del club optó por inscribirlo de esa manera para participar en competencias nacionales, como la Copa Perú. Por otro lado, el PSG peruano también apuesta por el deporte en general, pues cuenta con una academia deportiva, donde se brinda clases de básquet, fútbol y vóley para niños y adultos. Por último, pese a la particularidad del nombre y la similitud con el equipo galo, lo cual ha llamado la atención de reconocidos medios internacionales, el Perú San Germán aún deberá recorrer un camino largo para alcanzar el objetivo de pertenecer a la Liga 1.

¿LOS JUGADORES DEL INTER MIAMI CELEBRARON CON CERVEZA PERUANA EL TÍTULO DE LA MLS?

El pasado 6 de diciembre, el Inter Miami ganó por 3 a 1 al Vancouver Whitecaps por la definición del título de la MLS. Gracias a los goles de Édier Ocampo, en propia puerta a los 8 minutos, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende aseguraron el triunfo del conjunto rosado, en un partido donde Lionel Messi aportó dos asistencias decisivas para el campeonato. Así, tras lograr el gran objetivo de la temporada, los jugadores, junto a David Beckham, dueño del club, celebraron en una recepción el título con música, baile, cánticos y bebidas. El video rápidamente se hizo viral en las redes sociales, y no precisamente por la celebración, sino por la posible presencia de una histórica y representativa cerveza: la Pilsen Callao.

Durante el clip, mientras Rodrigo De Paul, Messi y otros futbolistas se disponían a realizar un ‘trencito’ en la pista de baile, se observa a uno de ellos aparentemente sosteniendo la emblemática cerveza peruana. Por su parte, los aficionados nacionales reaccionaron a este anecdótico hecho, sosteniendo que “Perú es clave”. “Saben lo que es bueno, lo justo una verdecita”, “La mejor cerveza del mundo para el mejor del mundo”, “Sí es Pilsen Callao. Aquí en Miami se vende y es rica”, “Perú sigue siendo clave” y “Somos internacionales”, fueron uno de los comentarios que escribieron los seguidores.