El INCREÍBLE caso de la persona que llegó a los 113 años: ¿qué hizo durante toda su vida para mantenerse saludable? | Foto: Rockford News First (YouTube)
El INCREÍBLE caso de la persona que llegó a los 113 años: ¿qué hizo durante toda su vida para mantenerse saludable? | Foto: Rockford News First (YouTube)
Por Redacción EC

Llegar a los 113 años es una hazaña que muy pocas personas consiguen y que convierte una historia de vida en un motivo de interés para toda una comunidad. Ese es el caso de Doris Noreen, una mujer de Rockford, Illinois, que celebró su cumpleaños número 113 rodeada de familiares, amigos y vecinos, y que actualmente es la persona viva de mayor edad conocida en dicho estado de Estados Unidos. Su longevidad no solo está relacionada con sus hábitos, sino también con una vida marcada por el trabajo, los vínculos familiares, la actividad y los viajes, además de experiencias que atravesó durante más de un siglo de historia personal. Conoce qué decisiones tomó a lo largo de más de un siglo y cuáles fueron, según ella misma, las claves que la ayudaron a mantenerse saludable.

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