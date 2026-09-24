Llegar a los 113 años es una hazaña que muy pocas personas consiguen y que convierte una historia de vida en un motivo de interés para toda una comunidad. Ese es el caso de Doris Noreen, una mujer de Rockford, Illinois, que celebró su cumpleaños número 113 rodeada de familiares, amigos y vecinos, y que actualmente es la persona viva de mayor edad conocida en dicho estado de Estados Unidos. Su longevidad no solo está relacionada con sus hábitos, sino también con una vida marcada por el trabajo, los vínculos familiares, la actividad y los viajes, además de experiencias que atravesó durante más de un siglo de historia personal. Conoce qué decisiones tomó a lo largo de más de un siglo y cuáles fueron, según ella misma, las claves que la ayudaron a mantenerse saludable.

¿QUÉ HIZO DORIS NOREEN PARA LLEGAR A LOS 113 AÑOS?

Nacida el 15 de septiembre de 1913, Noreen ha señalado que nunca siguió una fórmula complicada para cuidar su salud. En una entrevista que brindó después de cumplir 111 años, recordó las costumbres que tuvo desde pequeña y destacó la alimentación de aquella época. “Cuando era niña, no usábamos conservantes en las verduras, teníamos verduras de buena calidad, nunca bebí ni fumé y viví una buena vida”, explicó.

Su rutina también estuvo acompañada por movimiento y diversas actividades. Durante su juventud practicaba béisbol, patinaba y participaba en organizaciones de su iglesia. Según recordó al cumplir 110 años, mantenerse ocupada fue una constante durante buena parte de su vida.

¿POR QUÉ SU FAMILIA Y SUS AMIGOS FUERON TAN IMPORTANTES?

Para Noreen, la longevidad también está vinculada con las personas que la acompañaron durante su vida. Familiares y amigos estuvieron presentes en diferentes etapas, especialmente después de la pérdida de su esposo y de su hermana menor, Mabel, quien falleció en 2012.

“Mi familia y mis amigos fueron muy importantes. No podría haberlo logrado sin ellos”, afirmó cuando cumplió 101 años.

¿CÓMO AFRONTÓ LA MUERTE DE SU ESPOSO?

En 1942, Doris contrajo matrimonio con Carroll Noreen, pero seis años después quedó viuda debido a una afección cardíaca. Tenía apenas 35 años y debía hacerse cargo de sus dos hijas, Sheryl, de cinco años, y Beverly, que tenía 11 meses.

Sus padres tuvieron un papel fundamental en ese momento. Se mudaron con ella para ayudarla a cuidar a las niñas mientras retomaba su vida laboral. “Mis padres vinieron a vivir conmigo y cuidar a los niños para que yo pudiera trabajar”, recordó años después.

¿CÓMO HA VIVIDO SU VIDA DORIS NOREEN?

Además de trabajar durante décadas, Noreen disfrutó viajar por Estados Unidos. Visitó las Great Smoky Mountains durante su luna de miel y posteriormente regresó con una amiga. También conoció las Black Hills, Eagle River y Nueva York junto a familiares y amigos.

Nunca aprendió a conducir, pero eso no limitó sus desplazamientos. Durante años utilizó el transporte público y contó con la ayuda de personas cercanas.

Actualmente vive en un hogar para ancianos y continúa recibiendo visitas familiares, según informa el diario Clarín.

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