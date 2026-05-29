En la actualidad, los estadios o arenas son piezas fundamentales en los diferentes países del mundo, debido a que dinamizan la economía local gracias a las industrias del entretenimiento (deportes o conciertos). De hecho, su relevancia se sustenta principalmente en su multifuncionalidad, su calidad técnica y su sostenibilidad económica. En ese sentido, para los clubes de fútbol y las localidades es fundamental contar con una propia casa deportiva, ya que ello fortalece su identidad y genera una serie de beneficios. Así, en esta ocasión, una región del Perú informó sobre el importante avance en la construcción de su moderno estadio, el cual no solo busca brindar distracción a la población, sino también generar bienestar y oportunidades para la práctica de uno de los deportes más populares: el fútbol. Esta buena noticia ha generado una serie de reacciones entre los hinchas nacionales, quienes ven en este recinto una oportunidad para impulsar el desarrollo del deporte. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SE CONSTRUYE UN MODERNO ESTADIO?

A través de sus redes sociales oficiales, la Municipalidad Regional de Apurímac anunció con entusiasmo el avance en la construcción de la moderna infraestructura del estadio de Tambulla, ubicado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas. La particularidad de este recinto es que se encuentra rodeado por las majestuosas montañas de la sierra peruana, lo que le otorga una vista asombrosa junto a un imponente cielo azul. Entre las implementaciones destacan la instalación de camerinos, oficinas, tribunas con capacidad para más de 2 500 espectadores, accesos modernos a la cancha, césped sintético y otras estructuras complementarias, destinado exclusivamente para las actividades deportivas o eventos de la zona. De acuerdo con el municipio local, el estadio tiene una inversión de más de 10 millones de soles, lo cual tiene como objetivo fortalecer la práctica deportiva, así como promover la integración social, impulsar el surgimiento de nuevos talentos y generar mayores oportunidades para los jóvenes de Tambulla.

¿CÓMO SERÁ EL ESTADIO MÁS GRANDE PARA EL MUNDIAL 2030?

Es bien sabido que la FIFA confirmó que el Mundial 2030 celebrará su centenario en seis países de tres continentes, como España, Portugal y Marruecos que serán sedes principales, por su parte, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán partidos inaugurales conmemorativos. En ese contexto, el país africano avanza con la construcción del Gran Estadio Hassan II, llamado así en honor a Hasán II de Marruecos, padre del actual monarca Mohamed VI, y que está proyectado para albergar a cerca de 115 000 aficionados. De acuerdo con el diario Olé, el recinto viene implementando algunas tribunas y gran parte de su estructura base, tras cumplirse seis meses desde el inicio de la construcción.

Asimismo, el diseño fue desarrollado por Oualalou + Choi y Populous, y se inspira en una carpa comunitaria tradicional de Marruecos conocida como moussem, similar a una gran jaima árabe y profundamente vinculada a la cultura marroquí. Y es que, la propuesta contempla una cubierta de aluminio que no solo protegerá el estadio, que abarca una extensión de 138 hectáreas, sino también sus alrededores, incluidos accesos, jardines y otros espacios destinados a los hinchas. Eso no es todo, el medio argentino informó que el coloso será una mini ciudad, donde concentrará los importantes establecimientos y sistemas de transporte (hoteles, centro comercial, parques y estación del tren de alta velocidad), lo cual se prevé que se encuentre listo a mediados del 2028.

“La primera fase es remodelación para utilizarlos con normas de Confederación Africana de Fútbol, y después de la Copa Africana vamos a trabajar para el Mundial. Tenemos la construcción del gran estadio del mundo, que van a terminar en 2028. En la construcción de un nuevo estadio hay un ecosistema que va a ser un centro estratégico, no va a ser solo para el fútbol, para a servir para muchas cosas, como por ejemplo construir estación de alta velocidad. Nuestro rey su majestad acompaña todo. Su majestad decidió llamarlo Hasan II, el nombre de su padre. Seis veces presentamos candidatura para la Copa del Mundo, tanto insistir que ahora lo tenemos. Un homenaje a Hassan II”, explicó Youssef Belqasmi a Olé, en Rabat.