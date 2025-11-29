La vida de afamado influencer y deportista originario de Rusia, hoy llama la atención tomando en consideración el testimonio brindado entorno al estado de sus prominentes bíceps. Una delicada situación es la que atraviesa actualmente Kirill Tereshin, el también conocido como ‘Popeye’ que desde años batalla contra una decisión cuyas consecuencias podrían terminar siendo graves si llega a confirmarse la pérdida de ambos brazos.

EL ‘POPEYE RUSO’ REVELA QUE PODRÍA PERDER SUS BRAZOS TRAS MALA DECISIÓN

Culmina el 2025, y una estremecedora confesión llama la atención proveniente de Rusia, el país donde nació el popular ‘Popeye’ de carne y hueso que hoy lamenta la decisión tomada para aumentar el volumen de sus bíceps.

Según lo comparte el mismo Kirill Tereshin a través de redes sociales, y lo replica de manera informativa la revista Men’s Health, la posibilidad de quedarse sin brazos resulta latente, y esto luego que desde el 2017 empezara a inyectarse el Synthol compuesto generalmente de aceite, alcohol bencílico y lidocaína.

Dicha sustancia utilizada por los culturistas como un implante temporal, ahora hasta le podrían costar la vida a un ‘Popeye ruso’ cuya confesión estremece, y se viraliza mediante las plataformas donde usuarios ya comentan el caso.

“Cometí una estupidez y aún la estoy pagando ...”, confiesa Kirill Tereshin de manera pública, y en ese sentido dando a conocer el riesgo que corre de quedarse sin ambos brazos tras someterse a largos años de inyecciones intramusculares de Synthol causante además de estos otros efectos secundarios:

Embolia pulmonar por aceite

Oclusión de la arteria pulmonar

Infarto de miocardio

Accidente cerebrovascular

Complicaciones infecciosas

Cabe resaltar, que actualmente la infección padecida por el popular ‘Popeye ruso’, viene siendo tratada buscando salvarle ambos brazos, sin embargo la situación resulta tan compleja que la doble amputación podría representar la única alternativa para no terminar falleciendo.

ESTO NECESITA EL ‘POPEYE RUSO’ PARA SALVAR SUS BRAZOS DE UNA AMPUTACIÓN

Con el transcurrir de los años desde 2017 cuando decidió inyectarse Synthol por primera vez, Kirill Tereshin batalla contra el peso de las críticas también, recibiendo comentarios de todo tipo mediante unas redes sociales donde viene compartiendo videos para dar a conocer los diagnósticos médicos entorno a la infección severa padecida en ambos músculos de brazos.

De acuerdo a la información que difunde Men’s Health, la situación actual del ‘Popeye ruso’ resulta preocupante ya que los médicos le han advertido que la única alternativa viable para salvarle la vida, vendría a ser la doble amputación, es decir, cortarle ambas extremidades debido a la gravedad y persistencia.

Hoy su vida depende de un cirujano vascular, cirujano plástico y cirujano reconstructivo que conforman equipo multidisciplinar necesario para iniciar con las operaciones de injerto de piel requeridas, sin embargo, y mientras la infección no disminuya, ello no será posible, y corre el riesgo de incluso terminar falleciendo.