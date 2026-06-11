Con la llegada de cada Mundial aparecen apuestas, promesas y desafíos que reflejan hasta dónde puede llegar la pasión de los aficionados por el fútbol. Sin embargo, un seguidor inglés ha logrado captar la atención de miles de usuarios en redes sociales gracias a una singular tradición que repite desde hace varios años y que ahora regresará con más fuerza debido al nuevo formato del torneo. Lo que comenzó como una idea personal terminó convirtiéndose en una curiosa costumbre que combina el seguimiento de la Copa del Mundo con una extensa búsqueda de cervezas provenientes de distintos rincones del planeta. Con el paso de los años, esta peculiar tradición ha ganado notoriedad en redes sociales y ha llamado la atención de aficionados al fútbol de distintas partes del mundo.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PECULIAR DESAFÍO MUNDIALISTA?

El protagonista de esta historia es Gus Hully, un seguidor del Cheltenham Town que decidió repetir una tradición que comenzó durante el Mundial de 2018. Su reto consiste en asignar una cerveza a cada selección participante y abrirla únicamente cuando ese equipo quede fuera de competencia.

Gracias al nuevo formato del torneo, el desafío será mucho más exigente que en años anteriores. Mientras antes reunía 32 bebidas, ahora tuvo que ampliar su colección para representar a las 48 selecciones que competirán en la Copa del Mundo.

¿CÓMO LOGRÓ CONSEGUIR UNA CERVEZA DE CADA SELECCIÓN?

Completar la colección no fue una tarea sencilla. Hully dedicó semanas e incluso meses a encontrar bebidas que representaran a cada país clasificado al torneo.

El aficionado reconoció el esfuerzo detrás de la iniciativa al afirmar: “No tienen idea de cuánto tiempo me tomó reunir todo esto”. También destacó la colaboración que recibió durante el proceso.

Además, enfrentó un desafío adicional con varias naciones árabes. Como en algunos de esos países las bebidas alcohólicas no se comercializan de manera habitual, recurrió a opciones sin alcohol para mantener completa la representación de todas las selecciones, según informa el diario Olé.

A beer from all 48 countries playing at the 2026 World Cup in Canada, Mexico and the USA. Here we go! pic.twitter.com/FgaCSTTyR6 — Gus (@ballstothis) June 8, 2026

¿CUÁLES SON LAS 48 CERVEZAS QUE FORMARÁN PARTE DEL RETO?

Estas son las bebidas elegidas por Gus Hully para acompañar cada eliminación del Mundial:

Argelia – Tango Argentina – Quilmes Australia – Coopers XPA Austria – Stiegl Hell Bélgica – Brugse Zot Bosnia y Herzegovina – Sarajevsko Brasil – Brahma Chopp Canadá – Labatt Blue Cabo Verde – Strela Kriola Colombia – Aguila Costa de Marfil – Bock República Democrática del Congo – Simba Royale Croacia – Ozujsko Curazao – Montana Blonde República Checa – Kozel Ecuador – Club Egipto – Stella Artois Inglaterra – Signature Brew Roadie Francia – Kronenbourg Alemania – Augustiner Lagerbier Hell Ghana – Club Haití – Prestige Irán – Istak Malt Iraq – Malt 0.0 Pineapple Japón – Asahi Clear Jordania – Petra México – Modela Negra Marruecos – Casablanca Países Bajos – Hertog Jan Nueva Zelanda – Garage Project Pickle Beer Noruega – Amundsen Desert In A Can Panamá – Casa Burja Bicho Paraguay – Pilsen Portugal – Super Bock Qatar – Fizzin Pineapple Arabia Saudita – Moussy Lemon Mint Escocia – Vault City Tartan Brew Senegal – Gazelle Sudáfrica – Castle Corea del Sur – Terra España – Estrella Galicia Suecia – Mariestads Suiza – 1936 Túnez – Celtia Turquía – Efes Draft Uruguay – Volcanica Dubbel Estados Unidos – PBR Uzbekistán – Sarbast