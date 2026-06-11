Con la llegada de cada Mundial aparecen apuestas, promesas y desafíos que reflejan hasta dónde puede llegar la pasión de los aficionados por el fútbol. Sin embargo, un seguidor inglés ha logrado captar la atención de miles de usuarios en redes sociales gracias a una singular tradición que repite desde hace varios años y que ahora regresará con más fuerza debido al nuevo formato del torneo. Lo que comenzó como una idea personal terminó convirtiéndose en una curiosa costumbre que combina el seguimiento de la Copa del Mundo con una extensa búsqueda de cervezas provenientes de distintos rincones del planeta. Con el paso de los años, esta peculiar tradición ha ganado notoriedad en redes sociales y ha llamado la atención de aficionados al fútbol de distintas partes del mundo.
El protagonista de esta historia es Gus Hully, un seguidor del Cheltenham Town que decidió repetir una tradición que comenzó durante el Mundial de 2018. Su reto consiste en asignar una cerveza a cada selección participante y abrirla únicamente cuando ese equipo quede fuera de competencia.
Gracias al nuevo formato del torneo, el desafío será mucho más exigente que en años anteriores. Mientras antes reunía 32 bebidas, ahora tuvo que ampliar su colección para representar a las 48 selecciones que competirán en la Copa del Mundo.
Completar la colección no fue una tarea sencilla. Hully dedicó semanas e incluso meses a encontrar bebidas que representaran a cada país clasificado al torneo.
El aficionado reconoció el esfuerzo detrás de la iniciativa al afirmar: “No tienen idea de cuánto tiempo me tomó reunir todo esto”. También destacó la colaboración que recibió durante el proceso.
Además, enfrentó un desafío adicional con varias naciones árabes. Como en algunos de esos países las bebidas alcohólicas no se comercializan de manera habitual, recurrió a opciones sin alcohol para mantener completa la representación de todas las selecciones, según informa el diario Olé.
Estas son las bebidas elegidas por Gus Hully para acompañar cada eliminación del Mundial:
- Argelia – Tango
- Argentina – Quilmes
- Australia – Coopers XPA
- Austria – Stiegl Hell
- Bélgica – Brugse Zot
- Bosnia y Herzegovina – Sarajevsko
- Brasil – Brahma Chopp
- Canadá – Labatt Blue
- Cabo Verde – Strela Kriola
- Colombia – Aguila
- Costa de Marfil – Bock
- República Democrática del Congo – Simba Royale
- Croacia – Ozujsko
- Curazao – Montana Blonde
- República Checa – Kozel
- Ecuador – Club
- Egipto – Stella Artois
- Inglaterra – Signature Brew Roadie
- Francia – Kronenbourg
- Alemania – Augustiner Lagerbier Hell
- Ghana – Club
- Haití – Prestige
- Irán – Istak Malt
- Iraq – Malt 0.0 Pineapple
- Japón – Asahi Clear
- Jordania – Petra
- México – Modela Negra
- Marruecos – Casablanca
- Países Bajos – Hertog Jan
- Nueva Zelanda – Garage Project Pickle Beer
- Noruega – Amundsen Desert In A Can
- Panamá – Casa Burja Bicho
- Paraguay – Pilsen
- Portugal – Super Bock
- Qatar – Fizzin Pineapple
- Arabia Saudita – Moussy Lemon Mint
- Escocia – Vault City Tartan Brew
- Senegal – Gazelle
- Sudáfrica – Castle
- Corea del Sur – Terra
- España – Estrella Galicia
- Suecia – Mariestads
- Suiza – 1936
- Túnez – Celtia
- Turquía – Efes Draft
- Uruguay – Volcanica Dubbel
- Estados Unidos – PBR
- Uzbekistán – Sarbast