Resumen

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¡El reto más loco del Mundial! Compró 48 cervezas y beberá una cada vez que eliminen a una selección | Foto: Pexels
¡El reto más loco del Mundial! Compró 48 cervezas y beberá una cada vez que eliminen a una selección | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Con la llegada de cada Mundial aparecen apuestas, promesas y desafíos que reflejan hasta dónde puede llegar la pasión de los aficionados por el fútbol. Sin embargo, un seguidor inglés ha logrado captar la atención de miles de usuarios en redes sociales gracias a una singular tradición que repite desde hace varios años y que ahora regresará con más fuerza debido al nuevo formato del torneo. Lo que comenzó como una idea personal terminó convirtiéndose en una curiosa costumbre que combina el seguimiento de la Copa del Mundo con una extensa búsqueda de cervezas provenientes de distintos rincones del planeta. Con el paso de los años, esta peculiar tradición ha ganado notoriedad en redes sociales y ha llamado la atención de aficionados al fútbol de distintas partes del mundo.

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