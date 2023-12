El sorprendente caso de la mujer que ‘fabricó’ sus novios con inteligencia artificial

Actualmente, la Inteligencia Artificial (IA) es, sin duda, una herramienta indispensable en la vida de los seres humanos, pues ayuda a resolver cualquier tarea. Este es el particular caso de una mujer estadounidense que necesito el apoyo de la tecnología para crear diferentes novios y así lo dio a conocer mediante su cuenta de TikTok que no tardó en volverse viral.

¿CÓMO UNA MUJER “FABRICÓ” SUS NOVIOS CON AYUDA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Hace poco la usuaria immadsal de TikTok se hizo tendencia en las redes sociales debido a que utilizó la Inteligencia Artificial para crear distintos novios, quienes aparecían en cada fotografía a lado de ella. Según confesó la mujer, la estrategia tenía el objetivo de sacar celos a su expareja y mostrar que la pasaba súper bien en compañía de otros hombres.

“Mi ex siguió adelante, entonces tuve que mostrarme rápidamente con un nuevo novio”, dijo la influencer. En el video, se puede ver a ella en distintos lugares de la ciudad de New York, por ejemplo, sentada en una cafetería y a su lado un joven apoyado en su hombro. Incluso en otra imagen tiene la mano estirada y al otro no se ve a nadie, pero con la ayuda de la IA logra colocar a un muchacho.

Se trata de Madeline Salazar de 29 años, una directora, productora, escritora, editora, que nació en Manhattan, Nueva York. Su clip ha llamado la atención de muchos internautas que desean que Madeline enseñe el truco con el fin de realizar alguna venganza con sus exnovios. “Me llegan comentarios y mensajes todos los días preguntándome si puedo editar para ellos”, reveló la mujer que ya cuenta con cerca de 2 millones de “Likes” y más de 12 mil comentarios.

¿CÓMO SERÍA PEDRO PICAPIEDRA SI FUERA HUMANO, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Los Picapiedras, que se estrenó por primera vez en la pantalla chica el 30 de septiembre de 1960, fue uno de los programas más exitosos en la historia de la televisión. Esta serie se basa en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, dos amigos que formaban parte de la clase media de la sociedad estadounidense, en donde organizaban salidas al campo, barbacoas en el jardín, partidas de bolos y tenían un auto primitivo. Además, cada uno tenían sus esposas llamadas Betty y Vilma, quienes tenían que soportar las ideas de Pedro y la complicidad de Pablo, que por lo general no salían como lo planeaban.

Luego de décadas, este programa te televisión sigue siendo recordado por muchas personas, pues marcaron su infancia con estos personajes divertidos. Ante ello, una seguidora de nombre Gaby Castellanos no dudo en solicitar a la Inteligencia Artificial que creara la imagen de Pedro Picapiedra en ser humano. Sin dudarlo la fanática publicó el resultado en sus redes sociales y causó gran asombro entre los internautas.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS DE LAS HISTORIA, SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

A continuación, te presentamos el ranking de las mejores películas durante todos estos años que consultó la plataforma IndieHoy a la Inteligencia Artificial:

El padrino (1972) - Dir: Francis Ford Coppola

- Dir: Francis Ford Coppola El ciudadano Kane (1941) - Dir: Orson Welles

- Dir: Orson Welles La lista de Schindler (1993) - Dir: Steven Spielberg

- Dir: Steven Spielberg Cadena perpetua (1994) - Dir: Frank Darabont

- Dir: Frank Darabont Pulp Fiction (1994) - Dir: Quentin Tarantino