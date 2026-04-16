Nuevo estudio científico compartido de manera pública, hoy viene dando la vuelta al mundo, y contando con el trabajo de incluso profesionales latinoamericanos que realizaron descubrieron en un denso bosque ubicado cerca del Amazonas. El impacto resulta generado por hallazgo de especie que habitó el planeta hace 280 millones de años, y ahora potencia teorías entorno a misteriosa evolución de los tetrápodos. Te compartimos información detallada al respecto, en qué consiste, y mucho más entorno al denominado “Tanyka amnicola”.

EL HALLAZGO QUE DA LA VUELTA AL MUNDO Y SE PRODUJO EN BOSQUE CERCANO AL AMAZONAS

Transcurre el tiempo, y evidencia a cargo de profesionales en diversos campos o rubros, no deja de sorprendernos, siendo ahora un denso bosque ubicado cerca del Amazonas, el escenario donde paleontólogos liderados por Jason Pardo, han terminado hallando la “mandíbula fosilizada de un animal antiguo”.

Así figura revelado mediante la revista Proceedings B de The Royal Society, y asimismo nota compartida por parte de Field Museum de Chicago, dándose a conocer de manera puntual a inicios de marzo 2026, que el descubrimiento de nueva especie a la que denominan como “Tanyka amnicola”, y habitó el planeta hace 280 millones de años, permite comprender la existencia de los tetrápodos.

“Tanyka pertenece a un linaje antiguo que desconocíamos que hubiera sobrevivido hasta nuestros días, y además es un animal realmente peculiar“, remarca Jason Pardo como autor principal de dicho estudio de investigación, y que trabajó en este proyecto aprovechando beca postdoctoral obtenida, destacando además que junto a mandíbula fosilizada, terminaron hallándose ocho huesos similares, y de unos quince centímetros de largo cada uno.

Cabe resaltar asimismo, que el solo hallazgo de maxilar inferior señalado, confirmaría hoy su relación con especie vinculada a “fósil viviente” para época de hace 275 millones de años aproximados.

EL DESCUBRIMIENTO DE CIUDAD PERDIDA EN PERÚ

Llegaba el inicio de julio 2025, y desde la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), la doctora Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), sorprendía presentando públicamente los resultados de 8 largos e intensos años de investigaciones en la denominada “Ciudad de la Integración Social” de las poblaciones del valle de Supe del periodo Formativo Temprano que hoy figura declarada como Patrimonio Cultural de la Nación.

Estos hallazgos arqueológicos han traído consigo que la prensa local e internacional pueda conocer los detalles entorno a los resultados de los estudios sobre Peñico, el centro urbano que da la vuelta al mundo, y se desarrolló siguiendo la tradición cultural de Caral.

“Por su ubicación estratégica, articuló a poblados de la costa y la sierra de Supe y Huaura, así como el espacio alto andino de la región”, remarca la Dra. Shady mientras realizaba la presentación oficial de los avances en la investigación, conservación y puesta en valor de aquella “Ciudad de la Integración Social” ubicada en la costa norcentral peruana, y construida a 600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

Con respecto al descubrimiento como tal, la docente sanmarquina y directora de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), hace hincapié también en que Peñico ahora se suma a los sitios arqueológicos ya visitables bajo la presente gestión, siendo éstos los siguientes integrando el programa “VIAJES CULTURALES”:

Ciudad Sagrada de Caral

Ciudad pesquera de Áspero

Ciudad agropesquera de Vichama

Rodeado por cerros de hasta 1.000 metros de altura, Peñico estuvo asentado sobre una terraza geológica paralela al río Supe y un gran cono de deyección erigido a 600 m.s.n.m. alrededor del año 1800 a.C., planteando los investigadores de la ZAC como hipótesis, que después de la pérdida de prestigio de las primeras y más antiguas ciudades principales del valle de Supe, sus pobladores “continuaron participando activamente en las redes de interacción social y económica consolidadas en épocas anteriores”.

LO QUE REVELAN LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS ENTORNO A PEÑICO, LA “CIUDAD DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL”

Gran repercusión ha generado el hallazgo de Peñico como uno de los centros urbanos más destacados del valle de Supe, y del periodo Formativo Temprano, dándose a conocer así oficialmente, que los trabajos en la zona liderados por Ruth Shady, han permitido identificar hasta 18 construcciones que destacan gracias a lo impresionante de sus relieves escultóricos, el componente arquitectónico denominado “B2” del Edificio Público Mayor B1-B3 ubicado en el sector B de dicho sitio arqueológico.

Peñico integra hoy el listado de atractivos turísticos que conforman la Zona de Caral en el valle de Supe, y puedes visitar todos los días de 9 a.m. a 4 de la tarde. (Fuente: Mincul)

La información brindada precisa que su conformación incluye tanto edificios públicos monumentales como también conjuntos residenciales que abarcan 16,6 hectáreas, y donde es posible apreciar notables diseños de pututus plasmados en los muros de su plaza cuadrangular.

“El pututu, una trompeta de caracol que emite un sonido bramante audible a larga distancia, tenía en los Andes funciones cruciales: convocar reuniones, anunciar eventos importantes o actuar como símbolo de autoridad”, detalló asimismo la Dra. Shady, mientras remarcaba además la importancia de haber descubierto en Peñico, desde esculturas elaboradas en barro no cocido que representan personajes antropomorfos, zoomorfos y objetos ceremoniales, hasta collares confeccionados con diversos materiales, y abundantes artefactos líticos entre los cuales resaltan las “manos de moler, percutores, chancadores, yunques y batanes”.