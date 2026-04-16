Por Redacción EC

Nuevo estudio científico compartido de manera pública, hoy viene dando la vuelta al mundo, y contando con el trabajo de incluso profesionales latinoamericanos que realizaron descubrieron en un denso bosque ubicado cerca del Amazonas. El impacto resulta generado por hallazgo de especie que habitó el planeta hace 280 millones de años, y ahora potencia teorías entorno a misteriosa evolución de los tetrápodos. Te compartimos información detallada al respecto, en qué consiste, y mucho más entorno al denominado “Tanyka amnicola”.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.